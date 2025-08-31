Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤Ï¡ÖÃ¡¤«¤ì¤Æ¾åÅù¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¢¤Ã¤¿¡¡¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Ãæ¿È¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
Æ£ÅÄ»ÖÊæ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè3²ó
¡Ö¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ÅÄ»ÖÊæ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤ÇÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥®¥ã¥ë»¨»ï¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÊÑËÆ¤·¤¿¡£À©Éþ¤Î¤Ê¤¤¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤®¹þ¤àÆü¡¹¡£¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Ãæ¿È¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤ÎÂè3²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä19ºÐ¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×»þÂå¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£¥¬¥ó¥°¥í¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¡¢Ä¶¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃç´Ö¤ÈÇÀºî¶È¤¹¤ë»Ñ¤â
¡½¡½ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡°ì¿Í¤Ã»Ò¤ÇÀÅ¤«¤Ç¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇËþÂ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿Æ¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«É¬¤ºÍ§Ã£¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÅ¤«¤À¤«¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿Æ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Éô³èÆ°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Ï·õÆ»Éô¡£¹â¹»¤Ï¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤ä¥á¥¤¥¯Æ»¶ñ¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¥Ð¥¤¥È»°Ëæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡»¨»ï¡Öegg¡×¤ä¡ÖPopteen¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¥®¥ã¥ë¤Î¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þÂåÅª¤Ë¤Ï¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿º¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥á¥¤¥¯¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢È±¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ´¬¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥ë»¨»ï¤Ï¡Ö»ä¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¥®¥ã¥ë¡×¤È¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¡×¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ÏºÇ½é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»¤Î»þ¤Ï³§¶Ð¾Þ
¡½¡½¹â¹»¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡À©Éþ¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤Ê³Ø¹»¤Ç¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¸©¤ÎÄÌ¿®À©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¤äÆÊÌÚ¡¢ºë¶Ì¤Ê¤É¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¥®¥ã¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Ý¤¤»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏºÇ½é¡¢CanCam·Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ï¹â¹»À¸¤Î¤¦¤Á¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ¸¤«¤é¤ÏÈ±¿§¤ä¥á¥¤¥¯¤Ç¤è¤¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢3Ç¯´Ö°ìÅÙ¤âµÙ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¶Ð¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÀèÀ¸¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢Èà½÷¤ÏÈà½÷¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í§Ã£´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥®¥ã¥ëÆ±»Î¤ÏÃç´Ö°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥ë¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡Ãæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿½ÕµÙ¤ß¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç»®Àö¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢±¿Í¢²ñ¼Ò¤ÇÅÁÉ¼À°Íý¤ò3Ç¯È¾¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ÜËèÆü¡¢Í¼Êý5»þ¤«¤éÌë9»þ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡©
¡¡¥®¥ã¥ë¤ÎÉþ¤ä¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹1Ëü8000±ß¤È¤«¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¤Ï7Ëü±ß¡£1¤«·î¤Ç¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÉÕ¤±Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥ë¤äÆü¥µ¥íÂå¤â¤«¤«¤ê¡¢Æü¥µ¥í¤Ï½µ1¤¯¤é¤¤¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Ï¤¹¤°¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤ÇÍ§Ã£¤È2¿Í¤Ç¥°¥¢¥à¤Ë¹Ô¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö»þ¤Ï¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤ÎÁ´À¹´ü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¤ä¾®¿¹½ã¤µ¤ó¤¬Æ±À¤Âå¤Ç¤¹¡£18ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¥®¥ã¥ë¤òÂ³¤±¤ë»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ©¤Ï¹õ¤¯¡¢È±¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡×¤¬Å´Â§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¡ÖÇò¥®¥ã¥ë¡×¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡Ö°Õ³°¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¥®¥ã¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¥Á¥ã¥é¤¤¡×¤È¤«¡ÖÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¡×¤È¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃæ¿È¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡Ö°Õ³°¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤ä¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥®¥ã¥ë¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¡©
¡¡°ìÈÖ¤ÏÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³èÆ°¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é´Ø¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥®¥ã¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¶¯¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Ç¤âÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¤È»þÂå¤¬°Ü¤ëÃæ¡¢¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡º£¤Î»Ò¤ÏSNS¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬ËÜÅö¤«¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¡¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Ï¡ÖÃ¡¤«¤ì¤Æ¾åÅù¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥®¥ã¥ë¤ÎÉþ¤ä¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó·Ï¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥®¥ã¥ë¤À¤±°¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¥®¥ã¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤ÏÂç¿Í¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¥®¥ã¥ë¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥®¥ã¥ë¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
第4回【19歳で起業した「ギャル社長」 40歳・シングルマザーの今 息子に「自分でChatGPTに聞いて」】では、現在のプライベートや子育てについて語っている。
Æ£ÅÄ»ÖÊæ¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤·¤Û¡Ë
1985Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£10Âå¤Ç¥®¥ã¥ë»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢19ºÐ¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡ÖG-Revo¡×¤òµ¯¶È¤·¡¢¡È¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ä¡Ö¥Î¥®¥ã¥ë¡×¡Ö¤´ÅöÃÏ¡ªÀäÉÊ ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¡¦¿©¡¦ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¿©¤Î¹Ã»Ò±à¶¨²ñ²ñÄ¹¡¢Office G-RevoÁêÃÌÌò¤È¤·¤Æ¡¢¿©°é¤äÃÏ°è³èÀ¡¢¿Íºà°éÀ®¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
