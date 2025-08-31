¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼Ìò¡×timelesz¾¾ÅçÁï¼ç±é¤Î¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¤Ë¡ÈÄïÊ¬¡É¤¬°ÛÎã¤ÎÈ´Å§¡ª
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î´ü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÈÄïÊ¬¡É¤¬¡¢°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¸ÀÆ°¤¬¹Ó¤¤¥ä¥ó¥¡¼¡×¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¦¾¾ÅçÁï
¡¡¾¾Åç¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢10·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Î¥É¥é¥Þ¤À¡£½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸¶ºî¤Ï¤¢¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤À¤È¤¤¤¦¡£¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¡ÊËÅÄÍªÃø¡¢¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ°ÂÎ»Õ¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Î2¿Í¤¬¡¢¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¾¾Åç¤µ¤ó¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÇò½§¿×¤µ¤ó¤È¤ÎW¼ç±é¤Ç¤¹¡×
ÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥È゙¥é¥Þ½é¼ç±é¤Î¾¾Åç¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹HP¤è¤ê¡Ë
¡¡¥Æ¥ìÄ«ÅÚÍË¸á¸å11»þ¤Î¡Ö¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êSTARTO ENTERTAINMENT¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÏÈ¡É¤À¡£timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯10·î¥¯¡¼¥ë¤Î¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢2¿ÍÌÜ¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¾¾Åç¤µ¤ó¤Ï±éµ»·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âº£²ó¤ÎÌòÊÁ¤Ï¸ÀÆ°¤¬¹Ó¤¤¡¢¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¡£ÈþÍÆ¹¥¤¤ÇÃæÀÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¦¾¾Åç¤µ¤ó¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºîÂ¦¤Î¡ØÉÔ´ïÍÑ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¢timelesz¤Î¾¾Åç¤Î¡ÈÄïÊ¬¡É¤â½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥ª¥·¥É¥é¤Ç¤Ï¡¢Ëè²ó2ÈÖ¼ê¡¢3ÈÖ¼ê¤Ë¤âSTARTO¼Ò¤Î¼ã¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é2¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÊÊÌ¤Î¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶¦±é¼Ô¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾Åç¤È¶¦±é¤¹¤ë¡ÈÄïÊ¬¡É¤Î¼ÂÌ¾¡¢°ÛÎã¤ÎÈ´Å§¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÌòÊÁ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ¤Î¸½¾ì¤Ç¾¾Åç¤¬»Å³Ý¤±¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë