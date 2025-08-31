ÂçÃ«¡Ö45-120-90¡×¤Ç93Ç¯¤Ö¤êÅÁÀâ¤Î°è¡¡534HR¤Î»°´§²¦°ÊÍè¡¢1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¶Ã°ÛÅª¿ôÃÍ
¥ì¥¸¥§¥ó¥É°ÊÍè¤ÎÅþÃ£
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¤¹¤Ç¤Ë45ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡²ñ¼Ò¤Ï¡¢8·î»þÅÀ¤ÎÂçÃ«¤¬93Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¼ç¤Ë1ÈÖÂÇ¼Ô¤òÌ³¤á¤ëÂçÃ«¡£29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÂÇÎ¨.278¡¢45ËÜÎÝÂÇ¡¢85ÂÇÅÀ¡£ÆÀÅÀ123¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤Ç¡¢»Íµå¤â90Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡²ñ¼Ò¡Ö¥ª¥×¥¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¸ø¼°X¤Ï¡¢9·îÁ°¤Ë45ËÜÎÝÂÇ¡¢120ÆÀÅÀ¡¢90»Íµå¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï1932Ç¯¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹°ÊÍè¤À¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£ÄÌ»»534ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçË¤¤Ç¡¢MVP¤Ë3ÅÙµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô2²ó¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦4²ó¡¢ÂÇÅÀ²¦3²ó¤â¥Þ¡¼¥¯¡£1932Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.364¡¢58ËÜÎÝÂÇ¡¢169ÂÇÅÀ¡¢151ÆÀÅÀ¡¢116»Íµå¤òµÏ¿¡£Íâ1933Ç¯¤Ë¤Ï»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
THE ANSWER編集部