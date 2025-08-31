LiSA¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº¤È¾Ð´é¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹!¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÃº¼£Ïº¤½¤³ÂØ¤ï¤ì¡×
²Î¼ê¤ÎLiSA¡Ê38¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢ãÞÌçÃº¼£Ïº¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
LiSA¤Ï¡ÖLiSA¡ßÃº¼£Ïº¤¯¤ó¤È¡¡#Spotify¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ãÞÌçÃº¼£Ïº¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÃº¼£Ïº¤½¤³ÊÑ¤ï¤ì¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LiSA¤Ï·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Ç¼çÂê²Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£