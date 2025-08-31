½©ÌîÄª»Ò¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥é¥ó¥Á³Ú¤·¤à¤â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤³¤¤¤¿¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÃó¼Ö¾ìÂå¤Ë¶ÄÅ·
½÷Í¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¡Ê68¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ìÂå¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿¡£
½©Ìî¤Ï¡Ö¹±Îã¤Î¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃç´Ö¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄº¤¤¤Æ7000±ß¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤¥é¥ó¥Á»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¥é¥ó¥Á¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
½©Ìî¤Ï¡Ö¤³¤Î¸å¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿Ãó¼Ö¾ìÂå¤¬¤Ê¤ó¤È!11700±ß!2»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¹¤Ò¤ã¡¼¡¢Î®ÀÐÀÖºä¤Ç¤¹¡×¤ÈÃó¼Ö¾ìÂå¤Ë¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤³¤¤¤¿¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡¡¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤«¥¡¡Á¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£