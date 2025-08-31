IVE（アイヴ）メンバーWONYOUNG（ウォニョン）が、EXO（エクソ）のKAI（カイ）と、韓国軍隊に入隊した。

28日に公開されたマルチプラットフォームコンテンツ製作会社otbの芸能番組「転科者−毎日転科する男」シーズン6の特別編に出演。ウォニョンがサプライズゲストとして登場し、KAIと、予備軍に入隊する設定で、軍事学や兵役体験を行った。

ウォニョンは迷彩服姿で登場すると、冒頭「同伴入隊ですか？ いいんじゃないですか？」と明るくスタート。入隊を志願した理由として「面白そう」と話し、すでに韓国軍を除隊しているKAIを驚かせた。経験のあるKAIは真剣な表情も見せ「私が先輩だけど、彼女のマインドを学びたい」と話した。

入隊前は明るかったウォニョンだが、本格的な訓練に突入すると、次第に笑顔を失っていくことに。軍事学科の学生たちとともに「地獄」のトレーニングとされる腕立て伏せ、スクワットなどの基礎訓練、山岳訓練、障害物訓練をこなした。基礎訓練では、教官に「今日だけ調整していただけませんか」と回数を減らすように交渉し、KAIが笑いをこらえる場面もあった。

訓練の合間に与えられた休憩時間には「タクシー乗り場はどこですか？ ここにタクシーは来てくれますかね？」と、脱出を試みる発言も。休憩後には、訓練のハイライトとなる山岳3本綱渡りに挑戦。両手に2本、足元に1本張られた計3本の綱だけを頼って、高所横断をするプログラムでは、途中「私も同伴入隊したいと、わがまま言って申し訳ありません」と、冗談まじりにKAIに謝る場面もあった。

その後は、訓練を共にした戦友たちと食事や日常についてのトークも。ウォニョンは終了後「ずっと軍隊に興味があった。どうして男の人が集まるたびに軍隊の話をするのか、今なら分かる。私もそこに参加したい」と充実した様子で振り返った。

ウォニョンは配信後にはインスタグラムに、番組で着用した迷彩服姿の写真を多数掲載。笑顔やウインクを披露した他、シリアスな表情で、苦戦した訓練の一端も垣間見せた。