Ãæ´Ý»°Àéåé¤µ¤ó¡Ê1¡Ë¥í¥¹¤ÎÌ¾Ìç¥³¡¼¥¹¤Ç»ä¤òÍ¶¤Ã¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬¡Ö·º»ö¥³¥í¥ó¥Ü¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ú¥´¥ë¥Õ¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡ª¡Û
Ãæ´Ý»°Àéåé¤µ¤ó¡Ê¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡Ë
¡¡»ä¤Î¥´¥ë¥Õ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥¨¥é¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
²¬Ìî²í¹Ô¤µ¤ó¡Ê1¡Ë½é¿´¼Ô¤Îº¢¡¢¥Ñ¡¼5¤Ç¥ï¥ó¥ª¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¡£¡Ö¤É¤³¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÃµ¤·¤¿¤é¡Ä
¡¡2001Ç¯¤Ë»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇºÂ³Ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÇ¼ÆÀ¤·¡¢Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿µ¢¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊÌ¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ìó20Æü´Ö¡¢»ä1¿Í¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍ§Ã£¤«¤é¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ê¥Ó¥¨¥éCC¤Ç¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¤ò¸½ÃÏÄ´Ã£¤·¡¢ÍâÆü¤«¤é1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤â¹ØÆþ¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥×¥í¤È°ì½ï¤ËËèÆü¡¢¥ï¥ó¥Ï¡¼¥Õ¤«¥Ä¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡£°ìÆüÃæ¥ê¥Ó¥¨¥é¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë»þ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½¬¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢²»³Ú¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢½¬¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤âÅöÁ³¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æþ¤êÊý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë4Ç¯Á°¤Î97Ç¯¡¢¥¹¥¡¼¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿»þ¤â¡¢°ÂÈæ¹â¸¶¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÇWÇÕÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡34¡¢35ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âËèÆü1»þ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç2600¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤±Ë¤°¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥à¤Ç2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢²Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¤¤¤¦ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¹¥¡¼¤Ï¥³¥í¥é¥É¤È¤«¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¤È¤«¤Ç¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É¹²Ï¤Ç¤â³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢µßµÞ¼Ö¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡£º£¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¹âÃÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤«¤Í¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥¿¡¼¥Û¥ë¥ó¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡01Ç¯¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÆîÂçÅìÅç¤Ç¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤â¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ó¥¨¥éCC¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÆü¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤Î»ä¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢ÆÍÁ³¶õ¤¤¤¿20Æü´Ö¡£¥ê¥Ó¥¨¥é¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë²ó¤í¤¦¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤½¤Î¿Í¤¬¡Ö·º»ö¥³¥í¥ó¥Ü¡×¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Ë¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤µ¤ó¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥ê¥Ó¥¨¥é¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Îº¢¤ÏÄ«¡¢¥Ó¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼¡Ê¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤«¤é¥ê¥à¥¸¥ó¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¡¢Æü¤¬¤Ê°ìÆü¥ê¥Ó¥¨¥é¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤ÊÌ¾Ìç¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢µì·Ú°æÂô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ö¾ð¤Ï¼¡²ó¤Ë¡£¡¡=¤³¤Î¹à¤Ä¤Å¤¯
¡Ê¼èºà¡¦¹½À®=ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ²ñÄ¹¡¦¾®ÀîÏ¯¡Ë