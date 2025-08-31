タレントの中山秀征（58）が30日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にVTR出演。自身の群馬での書道の個展で一般客と一緒に並んでいた人気女優を明かした。

この日のスタジオゲストは中山と30年以上の仲だという女優の飯島直子。飯島の人柄について「本当に、直ちゃんって義理堅いんですよ」と中山。「本の出版記念トークショーがあったんですよ。私が先日出したんですけども、一般の方に混ざって握手会に並んでたんですよ」と明かした。

スタジオから「マジ？」と驚きの声が上がる中、中山は「普通言うじゃないですか」と苦笑。「僕は去年、書道の個展を群馬県でやったんですよ。書道展ですから2週間ぐらいやってるわけですよね。で、必ず僕がいるとは限らないじゃないですか。“ヒデちゃん、今、群馬なんだけど”って言われて、僕がいたからいいようなもんで。なおかつ迷子になってますからね」と明かした。

「個展の会場が分からなくて、藤岡の市役所に行ってますから。気を遣わしちゃいけないっていうのが直ちゃんの根本にはあるんですけど、逆に気遣います」と暴露した。

これに、MCの加藤浩次は「ちょっとびっくり、握手会普通に並ぶんですか？“今日行く”とか中山さんに連絡したりしないんですか？」と驚き。飯島は「“行く”って言っちゃうと、気遣うじゃないですか、“来るかもしれないな”と思って。だから、こっそり行こうと思いました」とした。

加藤が「で、握手した時に気づくってことですか？」と聞くと、飯島は「サイン書いてもらいました」を明かした。

さらに「ナビ入れたんですね。そしたら“ここです”ってなったんですよ。それで群馬の市役所に行ったんです。そしたら、お客さんが一人もいなくて」と飯島。「閑散としてたんですよ。私“あー、ヒデちゃん”って、ヒデちゃんを案じたんですよ、お客さんが全然いないと思って。どうしようと思って。で、歩いてったら、ドア、扉が開かないんですよ。“あれ？ここじゃないかな？”と。誰にもいないし、（ドアも）開かないし。“もしかして間違えたかもしれない”と思って、（個展の会場を）目指して行ったら、凄い大盛況。ひと安心しました」と話し、笑わせた。