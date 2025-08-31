¹â»³ÀµÇ·¥³¥é¥àÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡Ä¤½¤ÎÁ°¤Ë½µ´©¿·Ä¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¸µÌÚ¾»É§¡¿¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú½µ´©»ï¤«¤é¤ß¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¸åÂà¡×¡Û
¿·Ä¬45¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯ÇÑ´©¤Ë¶á¤¤µÙ´©¡Ä¿ùÅÄ¿åÌ®»á¤ÏÆ¨¤²¤Î°ì¼ê
¡¡70Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä½µ´©¿·Ä¬¤¬¤Ä¤¤¤ËµÙ´©¡©¡¡¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Ä¬¤Ï23Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹â»³ÀµÇ·¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÊÑ¸«¼«ºß¡×¤ò8·î28Æü¹æ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£7·î31Æü¹æ¤Ç¹â»³¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Äºî²È¤Î¿¼ÂôÄ¬¤é¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡ÖÆüËÜ¤â·ù¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤â·ù¤¤¤Ï¾¡¼ê¤À¤¬¡¢¤Ê¤é¤Ð¤»¤á¤ÆÆüËÜÌ¾¤ò»È¤¦¤Ê¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¿¼Âô¤«¤é¡Öº¹ÊÌÅª¤«¤Ä¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È¹³µÄ¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤ä¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¹â»³¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¥³¥é¥à½ªÎ»¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â»³¤Ï8·î7Æü¹æ¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤â¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤òÈãÈ½¤·¤¿TBS¤Î¡ÖÊóÆ»ÆÃ½¸¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î»³ËÜ·ÃÎ¤²À¤¬¡ØÇÓ³°¼çµÁ¤ÎÆ÷¤¤¡Ù¤òÓÌ¤®½Ð¤·¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤È¸À¤ï¤»¤¿¡£ÊóÆ»¤ÎÃæÎ©¤Ê¤ÉÊµ¿©¤é¤¨¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÏª¹ü¤ÊÊÐ¸þÊóÆ»¤À¡£·ÃÎ¤²À¤Ï¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·Ä¬¼Ò¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¡Ö¿·Ä¬45¡×¤Ç¡¢¿ùÅÄ¿åÌ®¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¡ÖLGBT¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤«¤éÀ¸»ºÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¶¹Æ¤òºÜ¤»¡¢ÈãÈ½¤¬´¬¤µ¯¤³¤êÆ±»ï¤òµÙ´©¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÔ½¸¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃøÌ¾¤ÊÉ®¼Ô¤ËÂåÊÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯¤ä¤ë¡£ÊÔ½¸Éô¤¬¹â»³¤ä¿ùÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¹Í¤¨¤ò¡ÖÀ§¡×¤È¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Î¡Ö¤ª¤ï¤Ó¡×¤¬¡Öº¹ÊÌÅª¤«¤Ä¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¿¼ÂôÄ¬¡Ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈÉ¬Á³¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½ÐÈÇ¼Ò·Ï½µ´©»ï¤È¤·¤Æ¿·Ä¬¤¬ÁÏ´©¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¸½Âå¡¢Ê¸½Õ¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¡¢1990Ç¯Âå¤Ï½µ´©»ï²«¶â»þÂå¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¡¢ABCÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤ÈÊ¸½Õ¤Î¼ÂÇäÉô¿ô¤¬Ìó17ËüÉô¡¢¿·Ä¬¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï10ËüÉô¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿·Ä¬¼Ò¤Î¼ÒÏÀ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»¨»ï¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µÙ´©¤Î±½¤¬Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·Ä¬¼Ò¤ËÌä¤¤¤¿¤¤¡£¿·Ä¬¤ÏÁÏ´©°ÊÍè¡Ö¥¿¥Ö¡¼¤ËÄ©Àï¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤ÎÊÄº¿À¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£1980Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©¤Çµ¯¤¤¿OLÍ¶²ý»¦¿Í»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¿·Ê¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï·Ù»¡Åö¶É¤Ë¤¤¤ï¤ì¤ÆÊóÆ»¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤¬3½µ´Ö¤ÎÄ¹¤¤ËµÚ¤Ó¡¢·Ù»¡¤Î½éÆ°ÁÜºº¤Î¤Þ¤º¤µ¤ò±£¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿·Ä¬¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡1997Ç¯¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿µÜËÜ¸²¼£ÈãÈ½¤ò¸ÓÅÄÎ¤¸«ÅÞÉû°Ñ°÷Ä¹¤Ë½ñ¤«¤»¤¿¡£¡ÈÄá¥¿¥Ö¡¼¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñÌäÂê¤ò°ìÈÖÇ®¿´¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤â¿·Ä¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¡¢¿·Ä¬¤¬¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹ºå¿À»Ù¶É¤ò½±·â¤·¤¿ÀÖÊóÂâ¤Î¼ÂÌ¾¹ðÇò¡×¤È¤¤¤¦Âç¸íÊó¤ò¤·¤Æ¡¢½µ´©»ïÈãÈ½¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¾åÃÒÂç³Ø¤ÎÂç¶µ¼¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡Ö½µ´©»ï¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥Ý¤ò³«¤¤¤¿¡£Ä°½°¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ãæ¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¿·Ê¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤³¤ÎÌÏÍÍ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡º£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â20¿Í¤â½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿·Ê¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢½µ´©»ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬·òÁ´¤Ê¸ÀÏÀ³¦¤Î»Ñ¤À¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Ä¬¤ÎÊÝ¼éÅª¤ÊÏÀÄ´¤Ï»ä¤È¤ÏÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·Ä¬¤¬°Õ¸«¤ò¤¤¤¦¸¢Íø¤Ï¼é¤ê¤¿¤¤¡£º£²ó¡¢¹â»³¤Î¥³¥é¥àÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬ÊÔ½¸Éô¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¹â»³¤È¿Æ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¸½ÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡¢¼ÕºáÊ¸¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¿¼Âô¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¡¢·ï¤Î¥³¥é¥à¤¬º¹ÊÌÅª¤Ç¤â¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¡ÖÀâÍ¡¡×¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤òÀÚ¤Ã¤Æ»öÂ¤ì¤ê¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¿·Ä¬¤ÎÌ¾¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÇÑ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ê¸µÌÚ¾»É§¡¿¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë
