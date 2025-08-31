¾®Àô½ã°ìÏº¤È»³ºêÂó¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¼ø¤±¤¿¡ÖÍ¹À¯²ò»¶¡×¤Î¶Ë°Õ¡Äµì°ÂÇÜÇÉ»ÄÅÞ¤Ï¡ÈÄñ¹³ÀªÎÏ¡É¡¢Å°ÄìÄù¤á¾å¤²¿Ê¸À
¡Ú±ÊÅÄÄ®ÈÖ³°ÃÏ¡Û#41
¹â»ÔÇÉ¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×´¬¤ÊÖ¤·¤ËÉº¤¦¥ä¥Ö¥Ø¥Ó´¶¡Ä¿ùÅÄ¿åÌ®»á¤é¤¬ÊÝ¼é·Ï·î´©»ï¤Ç³«ÄÄ¤·¤¿¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏÀÄ´
¡¡¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Ï½µÌÀ¤±2Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë¡¢»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿Áí³ç°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡¦¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡Ë¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î½Ð½è¿ÊÂà¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÁí³ç¤À¤¬¡¢»öÁ°¤ËÏ³¤ìÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢µì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤ÎÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿À¯¼£¤È¥«¥ÍÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤¹Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÊó¹ð½ñ¤ÏÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ò»Å³Ý¤±¤ëµì°ÂÇÜÇÉ¤Î»ÄÅÞ¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ËÜ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð°ÂÇÜÇÉ¤Î¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡É¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»´ÇÔ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤âÀÐÇËÂ³Åê¤¬Âç¤¤¯»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤È¶¦¤Ë·ë²ÌÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¿¹»³´´»öÄ¹¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ä¤ê°ú¤¤¤Æ¤â¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Î»ÄÅÞ¤¬¡Ö¥ª¥Þ¥æ¥¦¡×¤Î¿È¤ÎÄøÃÎ¤é¤º¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·ÏÀ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡Àè¤ËÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡Ê°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤¬¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Î»¿ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëµÄ°÷¡¢ÃÏÊýÁÈ¿¥¤ËµÌ¾Æè°õ¤·¤¿½ñÌÌ¤Ë¤è¤ëÄó½Ð¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÆ°¤¤ÏµÞÂ®¤Ë¤·¤Ü¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï24ÆüÌë¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¸å¸«¿Í¡×¤ò¼«Ç¤¤¹¤ë¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¡¢»³ºêÂó¸µÅÞÉûÁíºÛ¤é½ÅÄÃ¤ò¾·¤²ñ¿©¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¦¤¬¡Ä
¡ÖÁ°½Ë¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»³ºê»á¤Ï¾®ÀôÀ¯¸¢²¼¤Ë¼«¿È¤¬´´»öÄ¹¤«¤éÉûÁíºÛ¤Ë¡È¹ß³Ê¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë49ºÐ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°´´»öÄ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¿Í»ö¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë½©¤ÎÅÞÌò°÷¡¢Æâ³Õ²þÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿¿¹»³¡¢¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ë¤Î½è¶ø¤ò°Å¼¨Åª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÁ´¹ñ»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»³ºê¤Ï¼«¿È¤ò¿¹»³¤Ë¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤ò°ÂÇÜ¤Ë½Å¤Í¤Æ¤Î¿Í»ö¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£»³ºê¤Ï¤Þ¤¿¡¢¾®ÀôÍ¹À¯Áªµó¤ÇÂ¤È¿ÁÈ¤Ë»ÉµÒ¤òÎ©¤Æ¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢ÅÞÆâ¤ÎÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÆ°¤¤òÄñ¹³ÀªÎÏ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Å°Äì¤·¤ÆÄù¤á¾å¤²¤ë¤è¤¦¿Ê¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È°¦ÁÛ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±ÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë»ëÀþÉÔÌÀ¤ÎÈ¾´ã¤Î±ü¤¬°ì½Ö¤À¤±ÉÔµ¤Ì£¤ÊÆß¤¤¸÷¤òÊü¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£Áá¤±¤ì¤Ð¡¢8Æü¤Ë¤âÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï½°»²¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·¤¿¤Ë°ÂÄê¤·¤¿Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬À°¤¨¤Ð¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤ÎÌÜ¤â½Ð¤Æ¤³¤è¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¡¢ÁíºÛÇ¤´ü¤òÏ¢Â³2´ü6Ç¯¤«¤é3´ü9Ç¯¤Ë²þ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤ÎÈéÆù¤Ç¤¢¤ë¡£¡á·É¾ÎÎ¬¡¡¡ÊÆÃÌ¿µ¼ÔX¡Ë