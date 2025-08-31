Ž¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÆÁÀî²ÈÀÆ¤Î¼ÂÁü¡Ä¼ÂÀÓ¤ÏŽ¢17¿Í¤Î½÷À¤Ë53¿Í¤Î»Ò¤ò»º¤Þ¤»¤¿¤À¤±Ž£¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê¼£À¤
¢£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÅ·ºÒ¡×¤Î°Õ³°¤ÊÂª¤¨Êý
¸½ºß¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ï¡¢Å·ÌÀ¤Îµ²ñ¼¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤Î»°Âçµ²ñ¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÈï³²¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢90Ëü¿Í°Ê¾å¤¬²î»à¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Îµ²ñ¼¤Ï¡¢Àõ´Ö»³¤¬Ê®²Ð¤·¤¿Å·ÌÀ3Ç¯¡Ê1783¡Ë¤ÎÂç¶§ºî¤ò¼õ¤±¤Æ¿¼¹ï²½¤·¡¢Å·ÌÀ8Ç¯¡Ê1788¡Ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¤à¤í¤ó¡¢¸¶°ø¤ÏÊ®²Ð¤ä¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤Ò¤É¤¤Îä³²¤À¤Ã¤¿¡£µ²ñ¼¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÎÏ¤¬À¯¼£¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¸»ºÎÏ¤ÈËëÈÍÂÎÀ©¤Î¸Â³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯¼£²È¤Î¤»¤¤¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅ·ºÒ¤¬¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Î»þÂå¤«¤é¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Î»þÂå¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â50Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ·¯Î×¤·¤¿11Âå¾·³ÆÁÀî²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤Î¼£À¤¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢Å·ºÒ¤¬À¯¼£Åª¤ÊÅ¾´¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏºÒ³²¤ò¡¢Å·ºÒ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤à¤·¤í¿ÍºÒ¤È¸«Ðö¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬¡ÖÅÄ¾Â¤ª¤í¤·¡×¤Î·èÄêÂÇ¤Ë
¹¾¸ÍÃæ´ü¤Î°å¼Ô¤Î°ÂÆ£¾»±×¤Ï¡Ø¼«Á³¿¿±ÄÆ»¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤Ç¡¢¡Ö¶â¶äÄÌÍÑ¡×¤Î²ßÊ¾·ÐºÑ¤òÆ°¤«¤¹¾¦¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÖÍøÍß¡×¤¬¡¢ºÒ³²¤òµ¯¤³¤¹¼Ùµ¤¤òÀ¸¤à¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡ÊµÆÃÓÍ¦É×¡Ø¹¾¸Í»þÂå¤ÎºÒ³²¡¦µ²ñ¼¡¦±ÖÉÂ¡ÙµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë¡£ÅÄ¾Â¤ÈÆ±»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿ùÅÄ¸¼Çò¤â¡Ø¸å¸«Áð¡Ù¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¡ÖÔúÐÌ¡×¤¬ÌÜ¤ËÍ¾¤ê¡ÖÅ·ÊÑÃÏÍÅ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶â¶äÄÌÍÑ¡×¤ä¡ÖÔúÐÌ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅÄ¾Â»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ì¡£ÂÇ¤ÁÂ³¤¯ºÒ³²¤äµ²ñ¼¤Ï¡ÖÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤¬¾·¤¤¤¿¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÂè32²ó¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×¡Ê8·î24ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»þ¤ÏÅ·ÌÀ7Ç¯¡Ê1787¡Ë½Õ¡£Á°Ç¯8·î¤Ë10Âå¾·³²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤¬µÞÀÂ¤·¡¢¸å¤í½â¤ò¼º¤Ã¤ÆÏ·Ãæ¤ò¼Ç¤¤·¡¢¶à¿µ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿ÅÄ¾Â¤Ï¡¢ºÆÅÙÅÐ¾ë¤òµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÅÄ¾Â¤Îº¹ÇÛ¤ÇÊÆ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤ÎÄ¹²°¤ËÊÆÉ¶¤È¼ò¤òº¹¤·Æþ¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÅÄ¾ÂÍÍ¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ä¹²°½»¤Þ¤¤¤ÎÃË½÷¤«¤é¡ÖÅÄ¾Â¤Î¤É¤³¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¡ÖÊÆ¤òÇã¤¨¤Ê¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È½¸ÃæË¤²Ð¤òÍá¤Ó¤¿¡£
5·î¤ËÂçºä¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¡ÊÊÆ¤òÇã¤¤Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¾¦¿Í¤Î²È²°¤Ê¤É¤òÇË²õ¤¹¤ë½¸ÃÄ¹ÔÆ°¡Ë¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¹¾¸Í¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤ò¶²¤ì¤¿ÅÄ¾Â¤Ï¡¢¡ÖÀ¯Å¨¡×¤Î¾¾Ê¿Äê¿®¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢5·î20Æü¤Þ¤Ç¤ËÄê¿®¤ÎÎÎÃÏ¤Î±ü½£Çò²Ï¤«¤é¸æµß¤¤ÊÆ¡Êº¤µç¤·¤¿½îÌ±µßºÑÍÑ¤ÎÊÆ¡Ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»»ÃÊ¤òÄ´¤¨¡¢ÄÕ½Å¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦½ñ¤«¤ì¤¿ÆÉÇä¡Ê¤«¤ï¤éÈÇ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÊÆ¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£Âè33²ó¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¡Ê8·î31ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç·½õ¤é¤ÏÊÆ²°¤ò¼¡¡¹¤È½±·â¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬¡ÖÅÄ¾Â¤ª¤í¤·¡×¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£ÅÄ¾Â¼ºµÓ¸å¤Ë¤ª¤¤¿ËëÉÜ¤Î¼åÂÎ²½
¤µ¤Æ¡¢¹¾¸Í¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬µ¯¤¤ë1¥«·îÍ¾¤êÁ°¤Î4·î15Æü¡¢15ºÐ¤Î²ÈÀÆ¤¬¾·³¤Ë½¢Ç¤¡£5·î20Æü¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¸å¡¢Ëë³Õ¤ËÂ¿¿ô»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¾ÂÇÉ¤Î½Å¿Ã¤¿¤Á¤¬°ìÁÝ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢6·î¤Ë¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î¼óºÂ¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
ÅÄ¾Â¤Ï³«ÌÀÅª¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¼éµìÇÉ¤ÎÈ¿È¯¤òÇã¤¤¡¢Á°½Ò¤·¤¿ºÒ³²´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Å·ÊÑÃÏ°Û¤ä¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÎË½Æ°¤Ê¤É¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉé¤ï¤µ¤ì¡¢¼ºµÓ¤·¤¿¡£°õÚÙ¾Â¤ÈÍøº¬Àî¤ò´³Âó¤·¡¢¿·¤·¤¤¿å¾åÎ®ÄÌÏ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤â¡¢²ßÊ¾¤Î¸ò´¹Áê¾ì¤ò°ìÄê¤Ë¤¹¤ë»Üºö¤â¡¢ËëÉÜ¤¬ÍÂ¶â¤òÉý¹¤¯½¸¤á¤ÆºâÀ¯Æñ¤ÎÂçÌ¾¤ä´úËÜ¤ËÂß¤·½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¡×¤ÎÀßÎ©·×²è¤â¡¢¤ß¤ÊÆÜºÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¸åÀ¤¤Ë²Òº¬¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³«¹ñ·×²è¤¬¿åË¢¤Ëµ¢¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£²Ü°ÐÃÏ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÎÄ´ºº¤È³«È¯¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿ÅÄ¾Â¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¾¦´ÛÄ¹¤é¤¬»Ä¤·¤¿µÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¢´Û¤ò¿·¤¿¤Ë³«¹Á¤·¡¢¥Ú¥ê¡¼Íè¹Ò¤è¤ê¤â¿ô½½Ç¯Áá¤¯³«¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¾·³²È¼£¤ÎµÞÀÂ¤Ç¼ºµÓ¤·¡¢¹¾¸Í¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÅÄ¾Â¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆÁÀîËëÉÜ¤Ï¡¢¤ß¤º¤«¤é¤ò²þ³×¤·¤Æ»þÂå¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÈá°¥
Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äê¿®¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÅÄ¾Â¤Î»Üºö¤ò¤ß¤ÊÃæ»ß¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤È¤ÎÏ¢Â³ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄ¾Â¤Ï¡¢¾¦¹©¶È¼Ô¤ÎÆ±¶È¼ÔÁÈ¹ç¤Ç¤¢¤ë³ôÃç´Ö¤òÇ§¤á¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢±¿¾å¶â¤È¤¤¤¦ÀÇ¤òÄ§¼ý¤·¡¢ËëÉÜºâÀ¯¤ÎÂ¤·¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄê¿®¤Ï¡¢³ôÃç´Ö¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê²ò»¶¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Äê¿®¤â³ôÃç´Ö¤È±¿¾å¶â¤Ë¤ÏÍê¤êÂ³¤±¤¿¡£
¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÄê¿®¤Ï¡¢½ÐÈÇ¤Î¤Û¤«¼Çµï¤Ê¤É¤Î½îÌ±¤Î¸ä³Ú¤Ë¡¢¸·¤·¤¤ÅýÀ©¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÄÕ½Å¤â½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¡£ÅÄ¾Â»þÂå¤Ï¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿³ØÌä¤â¡¢Éð»Î¤ÎÆ»ÆÁ¤Î´ðÈ×¤À¤Ã¤¿¼ë»Ò³Ø°Ê³°¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾·³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÈÀÆ¤¬¼ãÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¡Ö¤Ä¤Ê¤®¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¸æ»°²È¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬8Âå¾·³µÈ½¡¤ÎÂ¹¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï11Âå¾·³¸õÊä¤Ë¤âµ¼¤»¤é¤ì¤¿Äê¿®¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤Ï¸·³Ê¤¹¤®¤Æ¡¢²ÈÀÆ¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢2¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ïóòó÷¤¬À¸¤¸¤¿¡£
·ë¶É¡¢´²À¯5Ç¯¡Ê1793¡Ë7·î¡¢²ÈÀÆ¤ÏÄê¿®¤ÎÏ·Ãæ¿¦¤òÈíÌÈ¤¹¤ë¡£Ä¾ÀÜ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾·³¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼ÂÉã¤Î°ì¶¶¼£ºÑ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÇÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬±é¤¸¡¢Î¢¤ÇÁàºî¤ä°Å»¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¿ÍÊª¤ò¡¢Âç¸æ½ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¡¢¶Ú¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·ù¤¤¤ÊÄê¿®¤Ëµñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¹¾¸ÍËëÉÜÊø²õ¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿
¤½¤Î¸å¡¢²ÈÀÆ¤ÏÅ·ÊÝ8Ç¯¡Ê1837¡Ë¤Þ¤Ç¾·³¿¦¤Ë¤¢¤ê¡¢¾·³¤ò¼¤·¤Æ¤â¡¢Æ±12Ç¯¡Ê1841¡Ë¤Ë»àµî¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂç¸æ½ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Ä¹´üÀ¯¸¢¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¼£À¤¤Ï¤è¤¯¤¤¤¨¤Ð°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤é²þ³×¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º»þ´Ö²Ô¤®¤¬¤Ç¤¤¿50Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤Î»þÂå¤Ï³°¹ñÁ¥¤¬¼¡¡¹¤ÈÆüËÜ¶á³¤¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾¦¤ä³«¹ñ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸À¯8Ç¯¡Ê1825¡Ë¤Ë¤Ï°Û¹ñÁ¥ÂÇÊ§Îá¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£ÆâÀ¯¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢ËëÉÜ¤ÎºâÀ¯¤Ï¤â¤Ï¤äÇËÃ¾À£Á°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶â²ß¤ä¶ä²ß¤ò²þÃò¤·¡¢¶â¶ä¤ÎÈæÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇËëÉÜ¤Î·ÐÈñ¤òÉâ¤«¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¤ËÅÔ»Ô¤ÏÀ®½Ï¤·¡¢à¥½Ï¤·¤¿½îÌ±Ê¸²½¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÊ¸²½¡¦Ê¸À¯Ê¸²½¤¬²Ö³«¤¯¤Ê¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö¤è¤¤»þÂå¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¾·³¿¦¤ò¼¤¹¤ëÄ¾Á°¤ËÅ·ÊÝ¤ÎÂçµ²ñ¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅÄ¾Â»þÂå¤È°ã¤¤¡¢¡ÖÂç¡×¤¬¤Ä¤¯µ²ñ¼¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¡Ö°ÂÄê¡×¤·¤¿ÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¾·³¤Ï»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÔúÐÌ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢²ÈÀÆ¤Î»à¸å¡¢¿åÌîÃéË®¤¬¡ÖÅ·ÊÝ¤Î²þ³×¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Âç¼ºÇÔ¤·¤ÆËëÉÜ¤Ï°ìµ¤¤Ë¼åÂÎ²½¤¹¤ë¡£¤à¤í¤ó¤½¤Î¼ï¤Ï²ÈÀÆ¤¬¼¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£53¿Í¤Î»Ò½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿²ÈÀÆ¤Î¸ùºá
²ÈÀÆ¤Î¡Ö»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÔúÐÌ¤ÊÀ¸³è¡×¤Î¾ÝÄ§¤¬¡Ö»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£Âç±ü¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯½÷À¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤µ¤ì¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÂ¦¾ª¤Ï16¿Í¤¤¤Æ¡¢Àµ¼¼¤ò´Þ¤à17¿Í¤Î½÷À¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÃË26¿Í¡¢½÷27¿Í¡¢·×53¤Î»Ò½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡Ê»à»º¤äÎ®»º¤Î¿ô¤¨Êý¼¡Âè¤Ç55¿Í¤Ë¤â57¿Í¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö»þ¤ÏÆýÍÄ»ù¤Î»àË´Î¨¤¬¤¤¤Þ¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ÊÀ¸°é¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌóÈ¾¿ô¤ÏÀ®¿Í¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂÉã¤Î°ì¶¶¼£ºÑ¤ÎÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»Ò½÷¤¿¤Á¤ò¡¢ÆÁÀî²È¤ò´Þ¤àÍÎÏÂçÌ¾¤Ë¼¡¡¹¤È±ïÁÈ¤µ¤»¡¢¸®ÊÂ¤ß°ì¶¶¤Î·ì¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÆÁÀî½¡²È¤Ï²ÈÀÆ¤¬¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¶¶¤¬»ö¼Â¾å¡Ö¾è¤Ã¼è¤Ã¤Æ¡×¤¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë²ÈÀÆ¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À²È¤òÎóµó¤¹¤ë¤È¡½¡½¡£
ÃË»Ò¤Ï¡¢ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¡¢µª½£ÆÁÀî²È¡¢ÅÄ°ÂÆÁÀî²È¡¢À¶¿åÆÁÀî²È¡¢Ä»¼èÈÍÃÓÅÄ²È¡¢ÄÅ»³ÈÍ¾¾Ê¿²È¡¢ÉÍÅÄÈÍ¾¾Ê¿²È¡¢ÆÁÅçÈÍËª¿Ü²ì²È¡¢Ê¡°æÈÍ¾¾Ê¿²È¡¢Àî±ÛÈÍ¾¾Ê¿²È¡¢ÌÀÀÐÈÍ¾¾Ê¿²È¡£½÷»Ò¤Ï¡¢¿å¸ÍÆÁÀî²È¡¢ÀçÂæÈÍ°ËÃ£²È¡¢Ä¹½£ÈÍÌÓÍø²È¡¢²ñÄÅÈÍ¾¾Ê¿²È¡¢¹â¾¾ÈÍ¾¾Ê¿²È¡¢º´²ìÈÍ¾¾Ê¿²È¡¢É±Ï©ÈÍ¼ò°æ²È¡¢²Ã²ìÈÍÁ°ÅÄ²È¡¢¹ÅçÈÍÀõÌî²È¡¢Ä»¼èÈÍÃÓÅÄ²È¡£
°ì¶¶¼£ºÑ¤È¾·³²ÈÀÆ¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê·×Î¬¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢À®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤¢¤¤¤À¤ËËëÈÍÂÎÀ©¤¬¤Ò¤É¤¯ÍÉ¤é¤¤¤À¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Å·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¤¬µ¯¤¤º¡¢ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ó¤ÊÌ´ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
