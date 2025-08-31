¡Ö²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡×¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥ï¥±¡Ä°Û¿§¤Î¿©¤ÙÊâ¤ÈÖÁÈ¤Î¥¦¥ê¤Ï¡È¾®¿©¡É¤È×ÖÅÙ¥Ê¥·
¡¡¤Þ¤º¾®¿©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡£Ãë´Ö¤Ã¤«¤é°û¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡£³¹¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ð§¤ÈÌÍ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤Î¡Ö²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡×¡ÊABC¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢ÆüÍË¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¤Ë¥À¥é¡Á¥Ã¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤¤¡£
¥Æ¥ìÄ«¡Ö²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡×¤Ë´¶¤¸¤¿¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¡Ä¥²¥Ã¥×¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê¿©¤ÙÊâ¤ÈÖÁÈ¤Î¡ÈºÇ½ªÊ¼´ï¡É¤«¡©
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçµÜ¤äÀõÁð¤Ê¤É¤Ë½Ð¤«¤±¤ÆÌÍ¤äÐ§¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¬¡¢50ÂåÈ¾¤Ð¤Î²ÚÂç¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¹¤°ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ó¡×¤È¡¢Ãæ²Ú¤½¤Ð¤òÈ¾Ê¬¤³¤·¤¿¤ê¡¢Ð§¤â¾®À¹¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿©¤ÙÊâ¤ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈÈ¿Â§¡É¤ÎÏ¢È¯¡£¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¡¢¤¢¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Ö²ÚÂç¤ÏÌÍ¤ÈÐ§¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤â¤¦¤È¤¤¤¦º²ÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢Ê¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È¼ò¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤â¾®¿©¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë²Ú´Ý¤Ï¤«¤Ä½Å¤Î¥¢¥¿¥Þ¤Î¤«¤Ä¤À¤±¤ÇÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Í¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¾ðÊó»ïÊÔ½¸¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¤Ï1Æü3ËÜ»£¤ê¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¾®¿©¡×¤òµá¤á¤Æ¿©¤ÙÊâ¤¤È¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¤¤¤ä¡¢µû¤äÌîºÚ¤ÎÉÔµù¡¦ÉÔºî¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¤³¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤â¤¦¾®¿©¥Ö¡¼¥à¤ÏÍè¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£Ãæ²Ú¤ä¥«¥ì¡¼¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢È¾¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢È¾¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¡ØÈ¾¡Ù¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤·¡¢¹âµé¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ç¤â¥Ï¡¼¥Õ¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÈÌî²È¤Ë¤â¡È¾®À¹¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£²ÚÂç¤Ï¥Ö¡¼¥à¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÇË¬¤ì¤¿Å¹¤Ç¡È²ÚÂç¥µ¥¤¥º¡É¤Ê¤ó¤Æ¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹±Ä¶È¥Þ¥ó¡Ë
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¿©¥ê¥Ý¤â¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçµÈ¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢Ì£ÉÕ¤±¤¬Ç»¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´Å¤¤¤Í¤¨¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡È×ÖÅÙ¡É¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ýÏ¿¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿¤æ¤ë¡Á¤¤¡£¡Ö½ë¤¹¤®¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÊ¼è¤êÌµ»ë¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅ¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤¬¤¹¤°°û¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤È¡¢¥²¥¹¥È¤¬¾¡¼ê¤ËÅ¹¤È¼èºà¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂç¹²¤Æ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¤¯¤½½ë¤¤²Æ¤ÎÆüÍËÆü¤Î¸á¸å¡¢¤½¤í¤½¤íÎä¤¨¤¿¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤Ë¡¢¸ª¤Î¶Å¤é¤Ê¤¤¤³¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¡£
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦³¤¸¶¤«¤ß¤Ê¡Ë