¥Æ¥ì¥Ó³¦¤òìíî½¤¹¤ë¸µ½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¸½ºßÃÏ¡ÄÂç¥Ù¥Æ¥é¥óµÈÀîÈþÂå»Ò¤Ï½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È ¡ÈÈþÆý¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÇÇ¯¼ý5000Ëü±ß¤Ø
¡¡¾¾¤¿¤«»Ò¡õ°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µÈÀîÈþÂå»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¶ÄÅ·¤·¤¿¡£Ìò¤É¤³¤í¤¬¿Íµ¤¾®Àâ²È¤Ç¡¢°¤Éô±é¤¸¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥Û¡¼¥×¡×¤ÎMC³á¸¶Âó¡ÊÇÏ¾ìÅ°¡Ë¤ÈÎøÃç¡¢¤·¤«¤â¡¢Èà½÷¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤Ç30ºÐÇ¯¾å¤È¤¤¤¦¤«¤é¥Ú¥¿¥¸¡¼¥Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¤½ÐÈÖ¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÈ´·²¡£ÇÏ¾ì¤ÈÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯Êâ¤¯»Ñ¤âÆ²¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈµÈÀî¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£µÈÀî¤ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¤òÁõ¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2017Ç¯4·î¤«¤é¤ÏµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¤âÌ³¤áÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¶¯¿´Â¡¡ª¡¡¤³¤ì¤¾¸µ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤«¤¬¤ß¤À¡£
½÷»Ò¥¢¥Ê¤Û¤É¥ª¥¤¥·¥¤»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡©
¡¡º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê½÷Í¥½¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤¹¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤â¸µTBS¤ÇµÈÀî¤Î¸åÇÚ¡£µÈÀî¤ÏÅÄÃæ¤Î¸½Ìò»þÂå¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤·¤«¤é¤ÌËÛÊü¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÎÈ³¡×¤À¤«¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÎÙÝ¡×¤À¤«¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÏÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡õ¥é¥¦¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë¾®Àî°¦¼Â¤Î¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤È¤·¤ÆÊóÆ»ÈÖÁÈ¥Ç¥¹¥¯Ìò¤Ç½Ð±é¡£¤¤¤«¤Ë¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿½÷À¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬É¡¤Ë¤Ä¤¯¡£ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢Æ±¤¸ÊóÆ»¶É¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿µÜß·¥¨¥Þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤«¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤·¤ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ÆÈè¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¾¯¤·¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ì¤ÐÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â°ìÈé¤à¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Èº£¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¸µ½÷»Ò¥¢¥Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¤Ç¤âÊª¸ì¤ò¤«¤²ó¤¹¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ëÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ¤â¤³¤Î¡ÖÃ¥¤¤°¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î²ø±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿¹¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡¢µëÅò¼¼¤ÇÆ±Î½¤È½÷À¼Ò°÷¤Î°¸ý¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âNHK¤ò¼¤á¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀî°ÂÆà¤¬¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤ÎÉ½»æ¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Æ±¤¸¤¯µíÅÄçýÍ§¤¬»²±¡Áª¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤·ÅöÁª¤È¤«¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤ÎÀîºêÍý²Ã¤¬Âà¶É¤·¤¿¤È¤«¡¢¸µ½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬Æ°¤±¤Ð¤½¤ì¤À¤±¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÀ¤¤ÎÃæ¡£
¡¡¸ÅÁã¥Õ¥¸¤Ï²õÌÇ¾õÂÖ¤À¤¬¡¢¶áÆ£¥µ¥È¤â¾®ÅçÆàÄÅ»Ò¤â¹âÅçºÌ¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ç¸µµ¤¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¤Û¤É¥ª¥¤¥·¥¤»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡©
¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë