Á¥±Û±Ñ°ìÏº¤âÃç´ÖÆþ¤ê¡Ä·ÝÇ½³¦¤ÇÁý¤¨¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¡Ö¹âÎð¥Ñ¥Ñ¡×ÎóÅÁ¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¹Ô¤¯³¤³°¥¹¥¿¡¼¤Î¼Â¾ð
¡¡ÇÐÍ¥Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê65¡Ë¤¬23ºÐÇ¯²¼¤Î½÷Í¥¡¢¾¾²¼Ë¨»Ò¡Ê42¡Ë¤È¤ÎºÆº§¤ÈÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ÎÊóÆ»¤ò8·î28Æü¤ËÇ§¤á¤Æ°ÊÍè¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤´Ö¤«¤é½ËÊ¡¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÔÎñÄ¶¤¨¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹¬±¿¤È¡¢¼«¤é°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¹âÎð¥Ñ¥Ñ¤Ø¤Î±þ±ç¤À¡£
79ºÐ¤ÇÂè7»ÒÃÂÀ¸¤Î¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÀºÎÏ¼«Ëý
¡Ö45ºÐ°Ê¾å¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤ÏÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÕº§²½¤ä¥¥ã¥ê¥¢Í¥Àè¼Ò²ñ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤ÎÂçÊÑ¤µ¤äÍÜ°éÈñ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢½ÀÆð¤Ë»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤à¥Ñ¥Ñ¤âÂ¿¤¯¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¹âÎð¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Ï¡¢½÷À»ï¤Î·ÝÇ½Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡£
¡Ö¾¼ÏÂ¤«¤é¤Î¹âÎð¥Ñ¥Ñ¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ï²Ã»³Íº»°¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¾å¸¶¸¬¤µ¤ó¤Ç¡¢¸æÇ¯71¤Ç¼¡½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¶Ã¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÂ¼ÉÙ½½Ïº¤µ¤ó¤Ï74ºÐ¤Î2003Ç¯¡¢Ä¹½÷¤ò¼ø¤«¤ê¡¢ºÇ¹âÎð¥Ñ¥Ñ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿å¹ñÌÀ¤µ¤ó¤Ï68ºÐ¤Î2018Ç¯¡¢Âè5»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Ï58ºÐ¤Î2014Ç¯¡¢Ä¹ÃË¡¢¼¡ÃË¤È¤Ê¤ëÁÐ»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤µ¤ó¤Ï63ºÐ¤Î2012Ç¯¡¢Åö»þºÊ¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¢£¹âÎð¥Ñ¥Ñ¤â¤Ä¤é¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¿ÍÀ¸
¡¡¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤À¤±¤Ë¡¢¥¢¥é¥«¥ó¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹âÎð¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ë»Ñ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê71¡Ë¤Ï58ºÐ¤Î2012Ç¯¡¢ºÊ¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÃË¤Î»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢2023Ç¯¤Ë¾Æ¤ÆùÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¡¢¼«¤éÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ò¹¯¤Ç¤«¤Ä¸µµ¤¤ÇÀºÎÏÅª¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î²Ô¤®¤â¤¢¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤â¹þ¤ß¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö³¤³°¥¹¥¿¡¼¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤Ï73ºÐ¤Ç8¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤Ï83ºÐ¤Ç¿·¤¿¤Ê»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¥Ë¡¼¥í¤Ï79ºÐ¤ÇÌ¼¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ï¹âÎð¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÎð¥Ñ¥Ñ¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ë¤â°ÂÄê¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
¡¡Á¥±Û¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é2¿ÍÌÜ¡¢3¿ÍÌÜ¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤â´Þ¤á¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î³èÌö¤ò¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤Ç¤Ï¡ÖÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤¬42ºÐÈþ½÷¤ÈºÆº§¡õÂè1»Ò½Ð»º¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÄÏ¤ó¤À¹¬¤»¡Ä¾¾µï°ìÂå¤È¤ÎÀ¸³è¤Ç¸«¤¿¡ÈÃÏ¹ö¡É¡×¤Ê¤É¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£