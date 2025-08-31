¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÙTTFC¤Ç¡Ö°ìÇ¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ºÂÃÌ²ñ¤â
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè6ÃÆ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§00¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËºÇ½ªÏÃ¡ÖÌÜ»Ø¤»¡ª¤ª¤¤¤·¤¤Ì¤Íè¡ª¡×¤¬31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´°·ëµÇ°¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØÅì±Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÂÃÌ²ñ¡Ù¡¢TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ô¤Ã¤È¥¢¥Ë¥á¡ª Sweety Days ¡Á¤ª¤«¤·¤ÊÆü¾ï¡Á¡ÙºÇ½ªÏÃ¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤òÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡ª²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤â¶áÆü²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¹±Îã¤Î¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º´°·ëµÇ° Åì±Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥Á¡¼¥à ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÂÃÌ²ñ¡Ù¤¬ÇÛ¿®¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡Ö¤ª²Û»Ò¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢°é¤Æ¤¿ÉðÉôÄ¾Èþ¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÂíÅçÆîÈþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¹â¶¶ÎÊÊ¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Êä¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¹â¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ô¤Ã¤È¥¢¥Ë¥á¡ª Sweety Days ¡Á¤ª¤«¤·¤ÊÆü¾ï¡Á¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Ï¡¢¤Ï¤Ô¤Ñ¤ì¤ÎÎ±¼éÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¥·¥ç¥¦¥Þ¤¿¤Á¤ò¸«Á÷¤ë¥´¥Á¥¾¥¦¤¿¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤âµï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼¼Æâ¤Ç¡¢¥´¥Á¥¾¥¦¤¿¤Á¤¬¡È°ìÈÖ¤¤¤¤¤´¼ç¿ÍÍÍ¤ÏÃ¯¤«¡É¤òµÄÂê¤Ë¡ØÂè93²ó¥´¥Á¥¾¥¦Æ¤ÏÀ²ñ¡Ù¤ò³«ºÅ¤·»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ç¿Í¤Î´¶Æ°¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¥´¥Á¥¾¥¦¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤ÍèµÒ¤¬ÍðÆþ¤·¤Æ¡Ä¡©¡Ø¥¬¥ô¥Ã¤È¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¤âº£²ó¤Ç¤Ä¤¤¤ËºÇ½ªÏÃ¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¼¤Î½Ð±é¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡¢ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ê¥·¥ç¥¦¥ÞÌò¡ËŽ¤ÆüÌîÍ§Êå¡Ê¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍÌò¡Ë¡¢µÜÉô¤Î¤¾¤ß¡Ê´Åº¬¹¬²ÌÌò¡Ë¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬Ìò¡Ë¤«¤é¡Ö°ìÇ¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìó1Ç¯Á°¤ËÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿»öÁ°ÆÃÈÖ¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ª¡ª²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ÎÂÐ¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¡¢»ö¸åÆÃÈÖ¡Ø¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡ª²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤¬¡¢TTFC¤Ë¤Æ¶áÆüÇÛ¿®·èÄê¡£¥¥ã¥¹¥È¤ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ª³Ú¤·¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËþºÜ¤È¤Ê¤ë¡£
