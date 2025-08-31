V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ù·èÄê¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó ¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É¤¬¡¡¼çÂê²Î¤ÏÃÎÇ°±ÑÏÂ¡õÆüÌîÍ§Êå¡õ¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬²Î¾§
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè6ÃÆ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§00¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËºÇ½ªÏÃ¡ÖÌÜ»Ø¤»¡ª¤ª¤¤¤·¤¤Ì¤Íè¡ª¡×¤¬31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ÎV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ù¤¬11·î28Æü¤«¤é¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¤ÇÁ´¹ñ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤µ¤ì¡¢2026Ç¯6·î10Æü¤ËBlu-ray¡õDVDÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡ÙÆÃÊó
¡¡ÍèÇ¯6·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëBlu-ray¡õDVD¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó ¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É¡×¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦ÈÇ¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡31Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤é¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬¼é¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë°Ç²Û»Ò¤ÎÉü³è¤ò´ë¤à¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥·¥ç¥¦¥Þ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¿Í´Ö¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÆ¤ÓÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î¾å¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥â¡¼¥É¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥¢¥é¥â¡¼¥É¥â¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó¤Î¿·¥Õ¥©¡¼¥à¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó ¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆÃÊó¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤ä¹¬²Ì¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Êå«ÅÍ¤ä¡¢¥ê¥¼¥ë¤Îº¨¤ß¤Î¤³¤â¤Ã¤¿È¯¸À¤Ê¤É¡¢ÉÔ²º¤ÊÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È³¦¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥é¥¥¢¤ÎÆ°¸þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¥ô¥¡¥ì¥ó¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎÀï¤¤¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Â³Êó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¡ÊÁ°Çä¤ê·ô¡Ë¤ÎÍ½Ìó¼õÃí¤â·èÄê¡£ÆÃÅµ¤Ï¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê1¼ï¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥´¥Á¥Ý¥Ã¥È¡¦¥×¥ê¥ó¥Æ¥´¥Á¥¾¥¦¡¦¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«Æ°¤¯¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÃÎÇ°±ÑÏÂ¡¢ÆüÌîÍ§Êå¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖSuper Delicious¡×Gateau¡¦Trois¤Ë·èÄê¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤òÌó1Ç¯´ÖÌ³¤á¤¢¤²¤¿3¿Í¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÉ¬Ä°¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏBlu-ray¡õDVD¤Î½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦ÈÇ¡×¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¤Ë¡Ö¼çÂê²ÎCD¡×¤È¤·¤ÆÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯6·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëBlu-ray¡õDVD¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó ¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É¡×¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦ÈÇ¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î¾å¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥â¡¼¥É¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥¢¥é¥â¡¼¥É¥â¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó¤Î¿·¥Õ¥©¡¼¥à¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó ¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆÃÊó¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤ä¹¬²Ì¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Êå«ÅÍ¤ä¡¢¥ê¥¼¥ë¤Îº¨¤ß¤Î¤³¤â¤Ã¤¿È¯¸À¤Ê¤É¡¢ÉÔ²º¤ÊÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È³¦¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥é¥¥¢¤ÎÆ°¸þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¥ô¥¡¥ì¥ó¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎÀï¤¤¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Â³Êó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¡ÊÁ°Çä¤ê·ô¡Ë¤ÎÍ½Ìó¼õÃí¤â·èÄê¡£ÆÃÅµ¤Ï¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê1¼ï¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥´¥Á¥Ý¥Ã¥È¡¦¥×¥ê¥ó¥Æ¥´¥Á¥¾¥¦¡¦¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«Æ°¤¯¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÃÎÇ°±ÑÏÂ¡¢ÆüÌîÍ§Êå¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖSuper Delicious¡×Gateau¡¦Trois¤Ë·èÄê¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤òÌó1Ç¯´ÖÌ³¤á¤¢¤²¤¿3¿Í¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÉ¬Ä°¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏBlu-ray¡õDVD¤Î½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦ÈÇ¡×¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¤Ë¡Ö¼çÂê²ÎCD¡×¤È¤·¤ÆÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
