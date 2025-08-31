『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』ヒーローショーあらすじ解禁 幸果さん、いわくつきの祠壊す「あ！祠が！」 脚本は香村純子氏
令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）最終話「目指せ！おいしい未来！」が31日に放送された。そんな『仮面ライダーガヴ』の全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』最新情報が解禁となった。
新ビジュアルには、「最後（ファイナル）は、さよならじゃないよね。」と希望を感じさせるキャッチコピーとともに、ショウマ（知念英和）を中心に寄り添う辛木田絆斗（日野友輔）、甘根幸果（宮部のぞみ）、ラキア・アマルガ（庄司浩平）の4人が笑顔を浮かべている。下部には仮面ライダーガヴ マスターモード／オーバーモード、仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム、仮面ライダーヴラム アラモードモードの姿もありファイナルステージが1年間の思い出がつまったものであることを感じさせる。さらに、上下にはテレビシリーズでも大活躍したキャラクターたちが大集合し、豪華で思い出に残る本ビジュアルになった。
また、ショウマ、絆斗、幸果、ラキアに加えストマック社のキャラクターたちも声で出演する第1部のヒーローショーのあらすじも解禁となった。脚本はテレビシリーズのメインライターを務めた香村純子が担当する。
千秋楽となる10月19日の【東京公演DAY2 スペシャル公演】の第2部のオーバートーク＆マスターライブを、さらに盛り上げる豪華キャスト、ゲストアーティストを一挙に解禁。午前10時の回は「ガヴオールスターズ大集合スペシャル！」と題して、塚本高史（ランゴ・ストマック）、滝澤諒（ニエルブ・ストマック）、千歳まち（グロッタ・ストマック）、川崎帆々花（シータ・ストマック※崎＝たつざき）、古賀瑠（ジープ・ジャルダック）、鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）、浅沼晋太郎（酸賀研造）の総勢11人が登場する。
午後1時30分の回「研究者大集合スペシャル！」には、滝澤諒、浅沼晋太郎のほか、デンテ・ストマックの声を担当した多田野曜平、さらにガヴのテレビシリーズ主題歌「Got Boost？」を担当したFANTASTICSがゲストアーティストとして参加する。
そして本公演の大千秋楽となる午後5時の回「仮面ライダーガヴ スペシャルファイナルステージ」にはストマック社がそろい踏みし、FANTASTICSもゲストアーティストとして参戦、本公演の最後の瞬間まで盛り上げる。豪華すぎる布陣の【東京DAY2 スペシャル公演】の全3公演は全ての回が有料配信されることも決まった。
■「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」あらすじ
それぞれ、新たな未来へと歩み始めたショウマ、絆斗、幸果、ラキア。そんな4人が、そして奴等がまた一堂に会す…!?
ショウマと幸果がはぴぱれの出張依頼でやってきた「混沌の祠」。そこで偶然、ライターの仕事で祠の言い伝えを調べにきた絆斗と鉢合わせる。そこへグラニュートの襲撃が？
幸果「あ！祠が！」
いわくつきの祠が壊れると共に現れる5人の黒い影…。そして、立ちはだかる「最後にして最初の敵」。
みんなと紡ぐ「さよならじゃない」物語が始まる。
