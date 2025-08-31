『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』千秋楽にストマック家が大集結 ランゴ兄さんにデンテおじさんも
令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）最終話「目指せ！おいしい未来！」が31日に放送された。そんな『仮面ライダーガヴ』の全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』最新情報が解禁となった。
【画像】『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』スペシャル公演出演者
新ビジュアルには、「最後（ファイナル）は、さよならじゃないよね。」と希望を感じさせるキャッチコピーとともに、ショウマ（知念英和）を中心に寄り添う辛木田絆斗（日野友輔）、甘根幸果（宮部のぞみ）、ラキア・アマルガ（庄司浩平）の4人が笑顔を浮かべている。下部には仮面ライダーガヴ マスターモード／オーバーモード、仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム、仮面ライダーヴラム アラモードモードの姿もありファイナルステージが1年間の思い出がつまったものであることを感じさせる。さらに、上下にはテレビシリーズでも大活躍したキャラクターたちが大集合し、豪華で思い出に残る本ビジュアルになった。
千秋楽となる10月19日の【東京公演DAY2 スペシャル公演】の第2部のオーバートーク＆マスターライブを、さらに盛り上げる豪華キャスト、ゲストアーティストを一挙に解禁。午前10時の回は「ガヴオールスターズ大集合スペシャル！」と題して、塚本高史（ランゴ・ストマック）、滝澤諒（ニエルブ・ストマック）、千歳まち（グロッタ・ストマック）、川崎帆々花（シータ・ストマック※崎＝たつざき）、古賀瑠（ジープ・ジャルダック）、鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）、浅沼晋太郎（酸賀研造）の総勢11人が登場する。
午後1時30分の回「研究者大集合スペシャル！」には、滝澤諒、浅沼晋太郎のほか、デンテ・ストマックの声を担当した多田野曜平、さらにガヴのテレビシリーズ主題歌「Got Boost？」を担当したFANTASTICSがゲストアーティストとして参加する。
そして本公演の大千秋楽となる午後5時の回「仮面ライダーガヴ スペシャルファイナルステージ」にはストマック社がそろい踏みし、FANTASTICSもゲストアーティストとして参戦、本公演の最後の瞬間まで盛り上げる。豪華すぎる布陣の【東京DAY2 スペシャル公演】の全3公演は全ての回が有料配信されることも決まった。
番組キャストによる秘話満載のトークや多彩なキャラクターソングで盛り上がる第2部オーバートーク＆マスターライブは各会場で楽曲を披露するキャラクターが変わる。誰がどの会場でどの楽曲を披露するのか？公演を前に詳細も解禁となった。
■登壇キャスト
【全公演登壇キャスト（予定）】
知念英和（仮面ライダーガヴ／ショウマ）
日野友輔（仮面ライダーヴァレン／辛木田絆斗）
宮部のぞみ（甘根幸果）
庄司浩平（仮面ライダーヴラム／ラキア・アマルガ）
【各地登壇キャスト（予定）】※第二部に登壇予定
【石川公演】
川崎帆々花（シータ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）
【大阪公演】
千歳まち（グロッタ・ストマック）
川崎帆々花（シータ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
【福岡公演】
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）
浅沼晋太郎（酸賀研造）
【愛知公演】
千歳まち（グロッタ・ストマック）
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
浅沼晋太郎（酸賀研造）
【東京公演 DAY1】
千歳まち（グロッタ・ストマック）
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
【東京公演 DAY2】
・10：00の回「ガヴオールスターズ大集合スペシャル！」
塚本高（ランゴ・ストマック）
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
千歳まち（グロッタ・ストマック）
川崎帆々花（シータ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）
浅沼晋太郎（酸賀研造）
・13：30の回「研究者大集合スペシャル！」
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
多田野曜平（デンテ・ストマックの声）
浅沼晋太郎（酸賀研造）
FANTASTICS（※ゲストアーティスト）
・17：00の回「仮面ライダーガヴ スペシャルファイナルステージ！」
塚本高史（ランゴ・ストマック）
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
千歳まち（グロッタ・ストマック）
川崎帆々花（シータ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）
FANTASTICS（※ゲストアーティスト）
【全公演トークショーMC】
オジンオズボーン篠宮暁
