¡Ö¥×¡¼¥ë¤ÇñÙ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×28ºÐ¤Î½÷À¤¬Âç³ØÀ¸¤Î´Æ»ë°÷¤È¸òºÝ¤·¤¿¤é¡¢¾×·â¤Î·ëËö¤Ë¡Ä¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£²Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2020Ç¯8·î17Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Ç®Ãæ¾É¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê³«ÊüÅª¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£²Ö²ÐÂç²ñ¡¢³¤¿åÍá¡¢¥×¡¼¥ë¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡£²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Ï¥á¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¥Ï¥º¤À¡£
¡ÖÇ¯²¼¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¥×¡¼¥ë¤ÇñÙ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢±ó¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ï°¼¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤À¡£
¢¡Âç³ØÀ¸¤Î¥×¡¼¥ë´Æ»ë°÷¤ËÎø¤·¤Æ¡Ä
¡Ö»ä¤ÏÅìµþ¥µ¥Þ¡¼¥é¥ó¥É¤ä¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½÷¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¤¿åÃå¤òÃå¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡¾ï¤Ë½÷Æ±»Î¤Ç¹Ô¤¡¢ÆÃ¤Ë¥Ê¥ó¥ÑÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ê¥ó¥ÑÂÔ¤Á¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÂçÂÎÃÇ¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥ë¤ÇÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÃË¤Ê¤ó¤Æ¿®ÍÑ½ÐÍè¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½÷»Ò¤À¤±¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó¤¤¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê°¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬µîÇ¯¡¢¡È¥È¥ó¥Ç¥â¥Ê¥¤¡É½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤·¤«¤âµÒ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥×¡¼¥ë¤Î´Æ»ë°÷¤Î»Ò¡ª ¿§¹õ¤Î»ÖÂº½ß¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÇØ¤â¹â¤¤¤·¡¢ºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡£¿§¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¡Ø¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¡¢LINE¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¥Ê¥ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡»ÖÂº½ß»÷¤Î´Æ»ë°÷¤Ï22ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¡£Ç¯Îð¤òÊ¹¤¤¤¿°¼¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤°LINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢3Æü¸å¤ËÈà¤¬µÙ¤ß¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬6ºÐ¤âÇ¯¾å¤À¤·¡¢¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤À¤±¤É¡ØÇ¯¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¹¥¤¡Ù¤È¤«´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥±¤ë¤Ê¡ª ¤Ã¤Æ·Ú¤¯¡ØÉÕ¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢OK¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ã¤¯¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÈà»á¤¬½ÐÍè¤¿¡ª¤ÈÉâ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤Î´Æ»ë°÷¤Î¥Ð¥¤¥È¤¬ÈËË»´ü¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤¢¤Þ¤ê²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÇ¯¾å¤Î»ä¤¬¡Ø¥Ð¥¤¥È¤òµÙ¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±Í§Ã£¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤·¡¢Æâ½ï¤ÇÈà¤Î¥·¥Õ¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¤½¤·¤Æ»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Èà¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¼ã¤¤¥®¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î1¿Í¤¬»ä¤ÎÈà¤ò»Øº¹¤·¤Æ¡Ø¤¢¡ª ¤¢¤ì¤¬»ä¤ÎÈà¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤Ç¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤éÈà¤â¥Ç¥ì¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£µ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤»ä¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤È¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÏ¹ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¸å¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤ªÁò¼°¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤òÆþ¤ì¤Æ5¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¼ã¤¤¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤À¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Ê¤ó¤«Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤ÈÊò¤ì¤ëÍ§¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÊü¿´¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤À¤ê¡£Èà¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡×
¢¡¤µ¤é¤Ë¥È¥ó¥Ç¥â¥Ê¥¤»ö¼Â¤¬È¯³Ð
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢°½¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤¬½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ç¤µ¤é¤Ë¥È¥ó¥Ç¥â¥Ê¥¤¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÍ§Ã£¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¥®¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÏÊÌ¤Î¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬Èà¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¥¢¥ó¥¿¤ÎÈà¡¢ËÜÅö¤Ë»ÖÂº½ß¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Í¤§¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡£Èà¤Î¤½¤ÎÆü¤Ë¤¤¤¿¾ì½ê¤ä¿ÈÄ¹¤Î¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¯´°Á´¤ËÈà¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹Ô¤Ã¤¿8·îÈ¾¤Ð¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë¡ÈÈà½÷¡É¤¬3¿Í¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
