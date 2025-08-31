¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÉ¬»à¤Ë»£±Æ¡ª»³ËÜÍ³¿¤È¤Ï¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù
MLS¡Ê¥¢¥á¥ê¥«1Éô¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½FW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡£
28Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¡¢Æ±¤¸ÅÔ»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëKLBµåÃÄ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£
¥½¥ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ7¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡£
µå¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±¦¼ê¤ÇÀµ³Î¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¶¦±é¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ëµ¡²ñ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡ØEPSN¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ÏÆ±Æü¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¡Ö¥½¥ó¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¼«Ê¬¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥½¥ó¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¤¹¤ëÂçÃ«¤òÉ¬»à¤Ë»£±Æ¤¹¤ë»Ñ¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥½¥ó¤Î»Ïµå¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿ÂçÃ«¤È¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ÎÀµ¼°¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¡¢Æü´Ú¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂçÃ«¤È¤Î½é¶¦±é¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥½¥ó¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Î»³ËÜÍ³¿¤È¤Ï¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤¬¸ø¼°SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢V¡Ê¥ô¥£¡Ë¤ÈÂçÃ«¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬´Ú¹ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£