¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡Ê30¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤¤¤ë¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤«¤éÄ¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¤ÏÇò¤¤¶»¸µ¤òÏª½Ð¤µ¤»¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£·ò¹¯Èþ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²ÂºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Û¤ó¤È!!²Ä°¦¤¤¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£