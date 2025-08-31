なぜかチャンスを引き寄せ、いいタイミングで人に助けられる。そんな「運がいい人」には、実は共通する習慣がある。本人は無意識でも、毎日の小さな行動が、“運を引き寄せる体質”を作っていたのだ。心理学の視点から、運の正体とその仕組みに迫る。※本稿は、黒川伊保子『運のトリセツ』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

経営者や有名人などの

成功者に多い「運がいい人」

トップ経営者や有名人などの成功者には、運のいい人が多いといわれています。あなたの周りにも、「買う予定だった服が、ちょうどセールになっていた」「会いたいと思った人に、偶然、駅で会って仕事のチャンスにつながった」「オフの日が、彼の休みと重なって、関係を一歩進めることができた」など、いつも何かと運がいい人って、いませんか。

その人たちといると、ポジティブになるし、私たちも元気をもらえる気がするもの。その秘密は、実は「脳」の中に隠されています。

まず、「運がいい人」たちについて説明します。

私たちの脳の回路は、3％が顕在意識（編集部注／自覚している意識）のために、残りの97％は潜在意識のために使われているとも言われています。潜在意識でゲットしていることが、本人は気づかないだけでたくさんあるのです。

カクテルパーティー効果と言われる聴覚の不思議があります。

カクテルパーティのような（日本人なら駅の雑踏のような、のほうがわかりやすいかも）ザワザワする音の中で、その音量よりはるかに小さな声で自分の名前を呼ばれても気づく、という脳のフィルター効果のことです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）