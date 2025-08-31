ÊÆÀ¯ÉÜ·ÏÊüÁ÷¡¢532¿Íºï¸º¤Ø¡¡¡ÖÈ¿¥È¥é¥ó¥×¡×É¸Åª¤Ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÀ¯ÉÜ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ü¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡ÊVOA¡Ë¤ò»±²¼¤Ë»ý¤ÄÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ï29Æü¡¢¿¦°÷532¿Í¤òºï¸º¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏVOA¤ò¡ÖÈ¿¥È¥é¥ó¥×¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø½Ì¾®¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¿È¯¤¹¤ë¿¦°÷¤é¤ÈË¡ÄîÆ®Áè¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºï¸º¤ÎÂçÈ¾¤ÏVOA½¾¶È°÷¤Ç¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤é·×250¿ÍÄøÅÙ¤Ï»Ä¤ë·×²è¡£ºï¸º¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¶É¡ÊUSAGM¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×Âå¹Ô¡¢¥ì¡¼¥¯»á¤Ï29Æü¡Ö´±Î½µ¡¹½¤Î½Ì¾®¡¢¹ñÌ±¤Îµ®½Å¤Ê»ñ¶âÀáÌó¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡½¾¶È°÷¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆ®¤¤Â³¤±¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£