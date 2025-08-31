À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡Ö·î3Ëü±ß¡×¤À¤±¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
À¸³èÊÝ¸î¤È¤Ï
À¸³èÊÝ¸î¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¤ò±Ä¤à¸¢Íø¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÅª¤ÊÀ¸³èº¤µç¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò»Ùµë¤·¤Ä¤Ä¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è¤ÎÊÝ¾ã¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õµë¼Ô¤¬·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬À¸³èÊÝ¸î¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À¸³èÊÝ¸î¼õµëÃæ¤ËÆ¯¤¯¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
À¸³èÊÝ¸î¤Ë¤Ï¼õµë¼Ô¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¼«Î©¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë°ìÊý¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤¿³Û¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤ÏËè·î¤Î¼ýÆþ¤¬3Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ª¶â
¼ýÆþ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½¢Ï«¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Ë¤Ï¶ÐÏ«¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ùµë¤µ¤ì¤ëÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤«¤é¼ýÆþÊ¬¤ÎÁ´³Û¤òº¹¤·°ú¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ýÆþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ÐÏ«¹µ½ü¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¶â³Û¤òÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤«¤éº¹¤·°ú¤¤Þ¤¹¡£
¶ÐÏ«¹µ½ü¤È¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü¡×¡¢²ÈÂ²¹½À®¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¡¢¿·¤·¤¯Æ¯¤»Ï¤á¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡Ö¿·µ¬½¢Ï«¹µ½ü¡×¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÐÏ«¹µ½ü³Û¤Ï¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ç¼ýÆþ¤¬·î³Û3Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢¹µ½ü³Û¤Ï1Ëü6400±ß¤Ç¤¹¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë¡£À¸³èÊÝ¸îÈñ¤¬·î10Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢¶ÐÏ«¹µ½ü¸å¤ÎÇ§Äê¼ýÆþ¤Ï1Ëü3600±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î³Û¤¬À¸³èÊÝ¸îÈñ¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢10Ëü±ß¤«¤é1Ëü3600±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿8Ëü6400±ß¤¬À¸³èÊÝ¸îÈñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë½¢Ï«¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Î3Ëü±ß¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¶â³Û¤Ï11Ëü6400±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÐÏ«¹µ½ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¢Ï«¼ýÆþ¤¬3Ëü±ßÄ¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Î¼õµë¼Ô¤¬Â¿¤¯¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶ÐÏ«¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑÊýË¡¤ä¹µ½ü³Û¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Ç¯ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹µ½ü³Û¤ä»»ÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÀÇ¶â
ÀÇ¶â¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½êÆÀÀÇ¤Ï½êÆÀ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯12·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÀÇÀ©²þÀµ°Ê¹ß¤ÏÇ¯¼ý160Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½êÆÀÀÇ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆËè·î¤Î¼ýÆþ¤¬3Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÇ¼ÉÕ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤Ó½»Ì±ÀÇ¤È¤â¤ËÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÇ¼ÉÕ¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ
À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Ï´ðËÜÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÏË¡ÄêÌÈ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕ¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÉÞ½õ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕµÁÌ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ï«Æ¯»þ´Ö¤ä¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î²ÃÆþÅ¬ÍÑ¾õ¶·¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¾ò·ï¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤¬·î³Û8Ëü8000±ß¤È¤¤¤¦ÄÂ¶â´ð½à¤Ï²ÃÆþÈ½ÃÇ¤Î°ìÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±ー¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ýÆþ¤¬¾¯³Û¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÏ«Æ¯¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ï²ÃÆþÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕµÁÌ³¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤¢¤¿¤ë¶â³Û¤¬À¸³èÊÝ¸îÈñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢40ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢À¸³èÊÝ¸îÈñ¤«¤éÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÊÌÅÓÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¸³èÊÝ¸î¼õµëÃæ¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½
À¸³èÊÝ¸î¤ÏÀ¸³èÈñ¤Î»Ùµë¤È¤¤¤¦À¸³èÊÝ¾ã¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õµë¼Ô¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¼«Î©¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ýÆþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ÐÏ«¹µ½ü¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¶â³Û¤¬À¸³èÊÝ¸îÈñ¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³èÊÝ¸î¼Ô¤Ï½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·î¤Î¼ýÆþ¤¬3Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½êÆÀÀÇ¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÏË¡ÄêÌÈ½üÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤»¤º¡¢°åÎÅÉÞ½õ¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕµÁÌ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ï¡¢¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿ÍÍ¤Ê¾ò·ï¤Ç²ÃÆþµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¼ÉÕµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢ÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¼«¼£ÂÎ¤äÀìÌçµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
