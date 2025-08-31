2028Ç¯4·î¤Ë¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°äÂ²Ç¯¶â¡Ê¸½¹ÔÀ©ÅÙ¡Ë¤Î³µÍ×
°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤â¤·¤¯¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþÃæ¤Ê¤É¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÊý¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°äÂ²¤¬¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°äÂ²Ç¯¶â¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÎÊý¤Ï¡Ö°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¡×¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤ÎÊý¤Ï¡Ö°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¡×¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼õµëÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµëÂÐ¾Ý¼Ô¡ä
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö»Ò¤Î¤¢¤ëÇÛ¶ö¼Ô¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö»Ò¡×¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµëÂÐ¾Ý¼Ô¡ä
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¡É¤Ç¤¹¡£
(1) ÇÛ¶ö¼Ô
(2) »Ò
(3) ÉãÊì
(4) Â¹
(5) ÁÄÉãÊì
¤¿¤À¤·¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµëÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢É×¡¦ÉãÊì¡¦ÁÄÉãÊì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢»àË´»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ55ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼õµë¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ùµë³«»Ï¤Ï60ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÀ¡¢ºÊ¤Î»àË´»þ¤Ë55ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÉ×¤Ï¼õµë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·»Ò¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢»Ò¤¬°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¡¢À¸·×¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÊÆ±µï¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡Ë¡¢Á°Ç¯¤Î¼ýÆþ¤¬850Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê½êÆÀ¤¬655Ëü5000±ßÌ¤Ëþ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»Ò¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ÅÙ¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î»Ò¡¢¤Þ¤¿¤Ï20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾ã³²Åùµé1¡¦2µé¤Î»Ò¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¡¢Ëö»Ò¤¬18ºÐ¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÇ¯ÅÙ¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤«¤Ä¡Ö30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð5Ç¯´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡ÊÍ´üµëÉÕ¡Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö30ºÐ°Ê¾å¡×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õµë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ìÊýºÊ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢55ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×¤Ï¡¢60ºÐ¤«¤éÀ¸³¶¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃË½÷º¹¤¬Âç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¡ä
ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï°ìÎ§¤Ç¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ï83Ëü1700±ß¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬1¿ÍÌÜ¡¦2¿ÍÌÜ¡á23Ëü9300±ß¡¢3¿ÍÌÜ°Ê¹ß¡á³Æ7Ëü9800±ß¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÊý¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ºÊ¤Ë²Ã¤¨»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¡§Ç¯107Ëü1000±ß¡Ê¡á83Ëü1700±ß¡Ü23Ëü9300±ß¡Ë¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¡£
¡ã°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡ä
»àË´¤·¤¿Êý¤Î¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î4Ê¬¤Î3¡×¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¡¦Ê¿¶Ñ¼ýÆþ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤Ë¤è¤ê¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¼ã¤¤Êý¤ÏÇ¯¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²ÃÆþ´ü´Ö¤¬25Ç¯¡Ê300¥ö·î¡Ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·×»»¾å¡Ö300¥ö·î¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯¶â³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É×¤¬»àË´¤·¤¿ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡ÖÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿É×¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤³¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃË½÷³Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õµë²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤È»àÊÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»Ò¤¬¤¤¤ëºÊ¤Ç°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î»Ùµë¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç40ºÐ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡×¤ä¡¢¡ÖÉ×¤È»àÊÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢18ºÐÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤Î¤Ê¤¤40ºÐ°Ê¾å¤ÎºÊ¡×¤Ç¡¢ºÊ¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²Ã»»¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯ÅÙ¤Î²Ã»»³Û¤ÏÇ¯³Û62Ëü3800±ß¡Ë¡£
¼¡¹à¤ËµºÜ¤Î¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¤Î²þÀµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊØµ¹¾å¡¢¸¶Â§¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÃË½÷º¹¤Î²ò¾Ã¤Ç¤¹¡£
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©
¤Þ¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÙµëÄä»ßÍ×·ï¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Î»à¸å¡¢»Ò¤ÎÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¤¬ÊÌ¤Î¿Í¤ÈºÆº§¤¹¤ë¤È¡Ö°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤Ï¡¢
¡ã²þÀµÁ°¡äºÊ¤È»Ò¤É¤Á¤é¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤
¡ã²þÀµ¸å¡ä»Ò¤Î¤ß¡¢¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤Î¤ß¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Î¼ýÆþ¤¬850Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç
¡ü»Ò¤¬ÁÄÉãÊì¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç
¡üÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¸µºÊ¤¬»Ò¤ò°ú¤¼è¤ë¾ì¹ç
»Ò¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¯23Ëü4800±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢28Ëü1700±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
1. µëÉÕ´ü´Ö¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë
À©ÅÙ²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÃËÀ¡¦½÷ÀÌä¤ï¤º¡¢60ºÐÌ¤Ëþ¤Ç»àÊÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸¶Â§Í´üµëÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÉÍ´ü¡È¤È¤Ï¡Ö5Ç¯´Ö¡×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í´üµëÉÕ¤Î¡ÖÇ¯¼ý850Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤È¤¤¤¦Ç¯¼ýÍ×·ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÀ¸³¶¼õµë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¸½¹Ô¤É¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
»Ò¤¬¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤¬18ºÐÇ¯ÅÙËö¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ´üµëÉÕ¡Ê5Ç¯´Ö¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤¬¾¯¤·Ê§¿¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2. Ç¯¶â³Û¤¬Áý³Û¡ª －Í´üµëÉÕ²Ã»»－
¤³¤Î5Ç¯Í´üµëÉÕ¤Î³Û¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤è¤êÁý³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁý³ÛÎ¨¤ÏÌó1.3ÇÜ¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö5Ç¯¤ÎÍ´üµëÉÕ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¾ã³²Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤¬¤¢¤ë¼Ô¡×¤ä¡ÖÀ¸³è¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¼ýÆþ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¡ÊÃ±¿È¤Î¾ì¹ç¤Ç½¢Ï«¼ýÆþ·î³ÛÌó10Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¤ÎÊý¡×¤Ê¤ÉÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Ï¡¢5Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤âÂ³¤±¤ÆÁý³Û¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï²þÀµ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü2028Ç¯ÅÙ¤Ë40ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë½÷À
¡ü¤¹¤Ç¤Ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡ü60ºÐ°Ê¹ß¤Ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¸¢Íø¤¬È¯À¸¤¹¤ëÊý
3. ÃÊ³¬Åª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¤Ï½Ì¾®¤¬·èÄê
2028Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë¡ÖÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¡×¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢25Ç¯¤«¤±¤Æ¡Ê2053Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¡ËÃÊ³¬Åª¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸«Ä¾¤·¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤¤¤Ê¤¤¡ÉºÊ
¡ü»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤è¤êÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÊ
4. ¿·¤¿¤ËÁÏ¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê －»àË´Ê¬³ä－
¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§»þ¤ÎÇ¯¶âÊ¬³ä¤È°ã¤¤¡¢É×¤È»àÊÌ¤Î¾ì¹ç¡¢ºÊ¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÇ¯¶âµÏ¿¤òÊ¬³ä¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î»àË´»þ¤ËÇ¯¶âµÏ¿¤òÊ¬³ä¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î°ìÊý¤¬Âè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¡ÊÀì¶È¼çÉØ´ü´Ö¡Ë¤Ï2Ê¬¤Î1¡¢É×ÉØÁÐÊý¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÉ¸½àÊó½··î³ÛÅù¹ç·×¤Î2Ê¬¤Î1¤¬ºÊ¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡ÖÄ´¤Ù¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡£¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¼Ô¤Î¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê»ö¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼¹É®¼Ô : ¿·Èþ¾»Ìé
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Êー¡£