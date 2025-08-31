女の子に好印象を与える「LINE・SNSアカウント」の聞き方９パターン
「SNSアカウントの交換」は、気になる女性に近づくための最初の関門です。しかし、アプローチの仕方によっては、軽薄な男だと思われることもあるので、慎重に事を進めたほうがいいでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケート調査を参考に、「女の子に好印象を与えるSNSアカウントの聞き方」をご紹介します。
【１】「○○の件で連絡するから」など、具体的な理由をあげて聞く
「飲み会の幹事を一緒にやるとか、理由があれば答えられる」（30代女性）など、その後もやり取りを続ける必然性を作ることで、自然にアカウントを教え合うケースです。ストレートすぎる出会いを嫌うタイプの女性に有効な手段といえそうです。
【２】「ウチの猫の写真送るから」など、盛り上がった話題を理由にして聞く
「会話の流れで、『じゃあ今度写真送るよ！』みたいに自然に聞いてほしい」（20代女性）など、盛り上がった話題をきっかけにするパターンです。相手の好きなものを聞き出して、まずは会話を盛り上げることが先決でしょう。
【３】「相談したいことがあるんだけど」と話を聞いてほしいことを伝えて聞く
「格好つけてなくて正直だし、頼りにされている気がする」（20代女性）など、姐御肌の女性のなかには、男性から頼りにされることに喜びを覚える人もいるようです。ただし、ダラダラと愚痴を聞かせたりして、相手を嫌な気持ちにさせないような配慮が必要でしょう。
【４】「これ俺のIDだから、よかったら連絡して」と自分のアカウントを伝える
「ガッツいた感じがなくていい。興味ない人だったら無視できるし」（20代女性）など、女性からの連絡を待つパターンです。その場で聞き出すよりもスマートな印象があるようですが、やや気弱だと思われるかもしれません。
【５】「もっと仲良くなりたいから」など好意を伝えながら聞く
「恋愛感情じゃなくても、単純に興味を持たれるのは嬉しい」（20代女性）など、もっと親しくなりたいという男性の素直な気持ちを嬉しく思う人は少なくないようです。自分から心を開くことで、相手に安心感を与えることができるでしょう。
【６】「よかったら連絡先聞いてもいいですか？」と控えめな姿勢で聞く
「押し付けがましくなくて爽やか。逆にガツガツ来られると引いちゃう」（20代女性）など、強引な押しを嫌うタイプの女性には、やや遠慮がちな聞き方が高評価のようです。誠実な接し方を心がけるとよいでしょう。
【７】「そういえばアカウント知らなかったね！」とうっかりしていたように聞く
「知ってるのが当たり前なのに、っていう感じで親しみがわく」（10代女性）など、「友達なら把握しているのが当たり前」という雰囲気をにじませながら聞くことで、教える気になる女性もいるようです。初対面より、数回目に会ったときのほうが自然に受け入れてもらえるかもしれません。
【８】「また今度ご飯でも一緒に行きたいから」などデートに誘いながら聞く
「次に発展させる気があるんだってわかるから」（20代女性）など、単なる社交辞令ではないことが伝わると、女性の期待が高まるようです。ただし、初対面の相手には軽薄な男だと思われるおそれがあるので、せめて言葉遣いだけは丁寧にしましょう。
【９】「IDを交換しよう」とストレートに聞く
「単刀直入に聞かれると『男らしい』と思う」（20代女性）、「逆に下心がなさそう」（10代女性）など、正攻法であるストレートな聞き方は、多くの女性に好印象を与えるようです。勇気を持って口にすることで、自然と好意も伝わるでしょう。
ほかに、「女の子に好印象を与えるSNSアカウントの聞き方」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
ほかに、「女の子に好印象を与えるSNSアカウントの聞き方」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉琢磨）