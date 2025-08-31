『陸・海・空』のモビリティを展示

ホンダは、10月31日から11月9日に東京ビッグサイトで開催される『ジャパンモビリティショー2025（Japan Mobility Show 2025）』に、二輪車、四輪車、パワープロダクツ、航空機などホンダが提供するさまざまなモビリティとその関連技術、コンセプトモデルを出展する。

ホンダは創業以来、『夢』を原動力に、技術と独創的なアイデアで、総合モビリティカンパニーとして、人と社会の可能性を広げるモビリティの創造にチャレンジしてきた。



『ホンダ・ジャパンモビリティショー2025』ホンダブースのイメージ。 ホンダ

今回の出展ブースでは、最新の技術で『夢』をかたちにした四輪・二輪の製品を中心に、『陸上』のみならず『海』や『空』でも活躍する、幅広いホンダのモビリティが展示される。

2026年にグローバル市場への投入を予定しているEV『ホンダ・ゼロ・シリーズ』が展示されるほか、現在販売中の二輪車・四輪車も展示を予定している。

さらに『空』の領域では、2023年に引き続き小型ビジネスジェット機『ホンダジェット・エリートII』の実物大インテリアモックアップモデルを、実際に機内に入って室内空間を体感できる方法にて展示する。

また、日本自動車工業会主催のメインプログラムへも多数の出展を予定している。

詳細は『ホンダ・ジャパンモビリティショー2025』特設サイトをご覧いただきたい。

ホンダ・ゼロ・サルーン・プロトタイプ

今回ジャパンプレミアとなる、ホンダ・ゼロ・シリーズ（Honda 0 Series）のフラッグシップである『ホンダ・ゼロ・サルーン』は、新開発のEV専用アーキテクチャをベースに、ホンダ・ゼロ・シリーズの開発アプローチである『Thin, Light, and Wise.（薄い、軽い、賢い）』を実現化する、数々の次世代技術を搭載している。



ホンダ・ゼロ・サルーン・プロトタイプ ホンダ

ホンダ・ゼロ SUV プロトタイプ

こちらも官界が日本初公開の、ホンダ・ゼロ・シリーズの第1弾となる、ミドルクラスSUVのプロトタイプ。『Thin, Light, and Wise.』のアプローチをSUVに適用することで、空間の広さを一層拡張、開放的な視界と自由度の高い広々とした居住空間を実現している。



ホンダ・ゼロ SUV プロトタイプ ホンダ

CUV:e（シーユーヴィーイー）

原付二種（第二種原動機付自転車）の電動二輪パーソナルコミューター『CUV:e』。交換式バッテリー『ホンダ・モバイル・パワー・パックe:（Honda Mobile Power Pack e:）』を動力用電源に採用（市販モデル）。



ホンダCUV:e ホンダ

レブル1100 SエディションDCT

DCT（デュアルクラッチ・トランスミッション）を搭載した大型クルーザーモデル（市販モデル）。



ホンダ・レブル1100 Sエディション・デュアルクラッチ・トランスミッション ホンダ

ホンダジェット・エリートII

従来のホンダジェット・エリートからのパフォーマンスのアップグレードと機能美の追求による、究極のオーナーシップ体験と快適性を実現した小型ビジネスジェット機。会場では実物大インテリアモックアップモデルが展示される。



ホンダジェット・エリートII ホンダ

大型船外機 BF350

高出力、低燃費を両立し、さまざまなデザインの舟艇にもマッチしやすい、シンプルでクリーンなスタイリングを採用した、ホンダ船外機のフラッグシップモデル（市販モデル）。



ホンダBF350 ホンダ