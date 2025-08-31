子どものワガママはなぜ止まらない？カブトムシ騒動でわかった“親のNG行動”【ママリ】

かかじりさんは、2児の母。新居へ引っ越したところ、5歳の息子・かいくんと同じ年のこうたくんと出会います。毎日、遊ぶようになった2人…。ケンカもありますが、カブトムシを触っているときだけはおだやか。こうたくんは2匹、かいくんは1匹持っています。かいくんは、パパと一緒に連日出かけ、ついにもう1匹捕まえることに成功。翌日、さっそくこうたくんに見せると…。かかじり(@kakaziri)さんが実際に体験した、近隣トラブル『毎日来るご近所こうた君』をダイジェスト版でごらんください。

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

カブトムシがトラブルのきっかけに…

カブトムシブームが到来した、かいくんとこうたくん。ところが、かいくんが2匹目のカブトムシを見せると、こうたくんは急に「ほしい！」とワガママし放題。かかじりさんは、おだやかに説得を試みますが…。

相手の親の反応に違和感

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

優しいかいくんは、つい「あげる」と口走ってしまいました。すると、こうたくんは遠慮もなく、カブトムシを手に取ります。



ですが、この行為はいくらなんでも許せませんよね…。かかじりさんは、本気でしかります。

相手の親の前でビシッと叱る

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

こうたくんの非常識な行動を目の前で放置していた、こうたくんの親…。謝罪もそこそこに立ち去ってしまったのです。かかじりさんは、こうたくんがワガママ放題なのは、「親に原因があるのかもしれない」と思い当たりました。



子どもがダメなことをしたとき、本気でしかる大人の存在はとても大切ですね。子どもは感情のコントロールが未発達な部分があります。大人が導いてあげることは、保護者として努めなくてはならない責任なのではないのでしょうか。



近隣トラブルや、子ども同士の関わりについて学びの多い作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）