¡Ú¥µ¥Ã¥«ー£Ê£³¡Û¾¾ËÜ»³²í£Æ£Ã¡¡¼ó°ÌÁê¼ê¤Ë¾ù¤é¤º¥É¥íー·èÃå¡¡½ç°Ì¤Ï£±£±°Ì¤Ë²¼¤²¤ë¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¥µ¥Ã¥«ーJ3¡¢10°Ì¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï30Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¼ó°Ì¤Î¥ô¥¡¥ó¥éー¥ìÈ¬¸Í¤ÈÂÐÀï¡£
½øÈ×¤«¤é¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£
¾¾ËÜ»³²í¤Ï¸åÈ¾¡¢Áê¼ê¥´ー¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤â´Þ¤áÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ä¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤ÎÁ°ÅÄ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
»³²í¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥íー¤Ç¡¢½ç°Ì¤ò11°Ì¤Ë²¼¤²¤¿¡£
¼¡Àá¤Ï6Æü¤Ë¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£