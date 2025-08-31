ReFa初のリカバリーウェア＆インナー「VITALWEAR」全28アイテムをチェック

美容ブランド『ReFa（リファ）』から、待望の新ライン「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」が誕生します。美と健康の源である血行研究に基づき、着るだけで心身を整える革新的なリカバリーウェアです。2025年11月15日(土)に「ReFa GINZA」で先行発売、11月21日(金)より公式オンラインショップで販売開始。毎日を美しく心地よく彩る全28アイテムに注目です。

ReFaが届ける新しいリカバリー体験

ReFa VITALWEARは独自の「血行促進繊維VITALTECH®」を採用し、血行促進や疲労回復、肩や腰のコリ緩和など医療機器として6つの効果が期待できます。

さらに五島の椿オイルを含侵させた上質な生地は、柔らかで心ほどける肌触り♡

眠るとき、動くとき、リラックスタイムなどシーンに合わせて選べる4カテゴリ・28アイテムが登場。従来の“機能ウェア”を超える美しいデザイン性にも注目です。

ニッセン調査♡猛暑のお出かけ不安と快適インナー&UV対策アイテム

全28アイテムのラインナップと価格

モイストスムース スタンドカラースリープウェア

モイストスムース ロングスリーブプルオーバー

モイストスムース ジョガーパンツ

「スリープ」からはスタンドカラースリープウェア（38,500円／全3色・7サイズ）、プルオーバー（12,100円／全4色・7サイズ、上下セット28,600円）、ジョガーパンツ（16,500円／全4色・7サイズ、上下セット28,600円）など8アイテムを展開。

モイストリブ Uネックロングスリーブインナー

モイストリブ Uネックショートスリーブインナー

モイストリブ オーバーパンツ

「インナー」はUネックロングスリーブ（9,680円／全3色・7サイズ）、ショートスリーブ（8,800円）、オーバーパンツ（11,000円／全2色・4サイズ）を含む6アイテム。

「ルーム」ではギャザースリーブマキシレングスシャツ（28,600円／全3色・4サイズ）、プルオーバー（20,900円、上下セット38,500円）、ワイドパンツ（17,600円）など10アイテム。

さらにシルク混のインナー「バイタルテック リッチシルクリブ」シリーズはロングスリーブインナー（17,600円／全1色・4サイズ）とレギンス（18,700円）を展開。

全方位から美と快適さを叶える充実の内容です。

未来型インナーで美しく健やかに

VITALTECH®は天然鉱石を独自配合して繊維に練り込み、1mm以下の薄さでも高い効果を発揮。だからこそインナーやスリープウェアに最適で、デザイン性も損ないません。

ギャザーやペプラム、シルク混などファッション要素も盛り込み、“着ているだけで美しく整う”を実現しました。日常に寄り添うウェアが、あなたのライフスタイルをより快適で華やかに彩ります。

締めのメッセージ

ReFa VITALWEARは、ただのリカバリーウェアではなく、美しさと健康を両立する未来型インナーです。

シーンや気分に合わせて選べる全28アイテムは、着心地・デザイン・機能性の三拍子が揃った特別な存在。血行を整え、心と体を癒しながら日常をもっと軽やかに。

ぜひReFaならではの上質なリカバリー体験で、自分らしい美しさを手に入れてみませんか♪