¿·¼Ö122Ëü±ß¡ª ¥Þ¥Ä¥À¡Ö¡È¿·¡É·Ú¥»¥À¥ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª ½½Ê¬¤¹¤®¤ëÁõÈ÷¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥¥ã¥í¥ë¡×¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤è¤ê13Ëü±ß°Â¤¤¡È¥·¥ó¥×¥ë»ÅÍÍ¡É¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¥Þ¥Ä¥À¡Ö¡È¿·¡É¥¥ã¥í¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Î·Ú¥»¥À¥ó¡Ö¥¥ã¥í¥ë¡×¤Ï¡¢1962Ç¯¤Ë½éÂå¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥º¥¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤ÎOEM¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ä¥À¤ÎºÇ¿·¡Ö·Ú¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê29Ëç¡Ë
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿8ÂåÌÜ¡£ÀèÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼¼Æâ¹â¤ä¼¼ÆâÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µï½»À¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¥ã¥í¥ë¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î24Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀè¿Ê°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î·Á¾õÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õÎÏÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉG¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉC¡×¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤Î¡ÖG¡×¡ÖC¡×¤È¤¤¤¦4¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤Î¡ÖC¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖC¡×¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢2WD¤¬122Ëü2100±ß¤«¤é¡¢4WD¤¬135Ëü3000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖG¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ13Ëü6400±ß¤â°Â¤¤ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖC¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤¬É¸½à¤ÇÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÂ½¿§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖC¡×¤Ç¤Ï2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤äÆÃÊÌÅÉÁõ¿§¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ñ¡¼¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥·¥ë¥¡¼¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î4¼ïÎà¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖG¡×¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬LED¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖC¡×¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥Ï¥í¥²¥ó¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉG¡×¤ä¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉC¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ýÇ¼¤Ï¡¢½õ¼êÀÊ¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥È¥ì¡¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â³«¸ýÉô¤¬¹¤¯¤È¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖC¡×¤Ç¤â¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ë¤Ï½½Ê¬ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡ÖC¡×¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¶õÄ´µ¡Ç½¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥¨¥¢¥³¥ó¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²÷Å¬À¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½õ¼êÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤äUSBÅÅ¸»¥½¥±¥Ã¥È¤â¾Ê¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖG¡×°Ê¾å¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥í¥ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥È¤Ë¤Ï¡¢¼õÃíÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¡ÖA¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤¬3¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¥¬¥é¥¹¤¬¸ÇÄê¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥í¥ë¤Î¡ÖC¡×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ëµ¡Ç½ÁõÈ÷¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤â114Ëü2000±ß¤«¤é¤È¡¢¥¥ã¥í¥ë¤Î¡ÖC¡×¤ò¤µ¤é¤Ë²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£