¡ÖÀ¤³¦¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î¸Å½ñ¤òµá¤á¤Æ¨¡¨¡¡Ø¥°¥¦¥§¥ó¥É¥ê¥ó¤È¸¼Ô¤Î½ñ¡Ù¡¢ÇÛ¿®³«»Ï
Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥µ¥³¥ß¡×¤È³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¡Ø¥°¥¦¥§¥ó¥É¥ê¥ó¤È¸¼Ô¤Î½ñ(¥Î¥ë¥ó¥´¡¼¥È)¡Ù(Ãø¡§¥»¥È¥ê¥³)¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÃæÀ¤É÷ËâË¡À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ËÜ¤òÃµ¤¹Î¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¤¤äÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¾¯½÷¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ËÁ¸±ëý¡£¡Ö¥¢¥µ¥³¥ß¡×¤È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¤Ç¤Ï1ÏÃ¡Á3ÏÃ¤òÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ(1ÏÃ¤ÏÌµÎÁ¸ø³«Ãæ)¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥¨¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¥ë¾¦²ñ5·»Ëå¤ÎËöÌ¼¡¦¥°¥¦¥§¥ó¥É¥ê¥ó(ÄÌ¾Î¡§¥°¥¦¥§¥ó)¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¾¦Çä´¶³Ð¤È°ÅµÎÏ¡¢ÃÎ¼±ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¾¦¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¦¿Í¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤ËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈËÜ¤ÎÃî¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡ÖÀ¤³¦¤Î¿¿Íý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È±½¤ÎÅÁÀâ¤Î¸Å½ñ¡Ú¸¼Ô¤Î½ñ¡Û¤òÆÉ¤à¤³¤È¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤ó¤Ê¸¼Ô¤Î½ñ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤ò²ÈÊõ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·»¤Î1¿Í¤¬¹¹¤Ë1¥Ú¡¼¥¸Æþ¼ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥°¥¦¥§¥ó¤ÏÅð¤ßÊ¹¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÈà½÷¤Ïµï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤âµï¤é¤ì¤º¡¢²°ÉßÃæ¤òÃµ¤·²ó¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÉ¤â¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä!?
²°ÉßÆâ¤ËÌ²¤ë¡Ú¸¼Ô¤Î½ñ¡ÛÃµ¤·¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¥°¥¦¥§¥ó¤òËÁ¸±Î¹¹Ô¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¦¨¡¨¡¡£
