¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¸Å¹¾ºÌ²Â¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¿¡×ÃÝÅÄ¡¢»³²¼¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç66¤ÎÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡FMÁª¼ê¸¢¡¡Âè3Æü¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¡¡TPC¥Ü¥¹¥È¥ó¡á6598¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢9°Ì¤ÇÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤ó¤À¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê25¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¡¢WOWOW¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¸Å¹¾¤Ï¡ÖÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼è¤ì¤¿¡×¤ÈËþÂ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÃÝÅÄ¡¢»³²¼¤ÈÆüËÜÀª3¿Í¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¤ÇÄ¹¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¡¢4ÈÖ¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢6ÈÖ¤Ï6¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£10ÈÖ¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó±¦¥é¥Õ¤ËÍî¤Á¤¿Âè2ÂÇ¤¬·¹¼Ð¤òÅ¾¤¬¤ê¡¢1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ô¤¿¤ê¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¥é¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¸åÈ¾¤â½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸åÈ¾¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡13ÈÖ¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤éÊü¤ê¹þ¤ß¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£²ñ¿´¤Î°ìÂÇ¤Ë¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë16ÈÖ¥Ñ¡¼3¡¢18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºã¤¨¤Æ¡¢¥Ô¥óÂ¦1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤È¤Ï5ÂÇº¹¤¢¤ë¤¬¡¢¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤ÎÅ¸³«¤ÇµÕÅ¾¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¡£¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌÀÆü¤â¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£