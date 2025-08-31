ÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Þ¥Û¤âÃÏ¿Þ¤â¼è¤ê½Ð¤»¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¥ê¥å¥Ã¥¯¡ÖQUICK PACK Traveler¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Î¹¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¾¯¤·ÉÔ¼«Í³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¢¤½¤ì¤«¤éÅ·µ¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¡Ä¡£
½Ð¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ë¤Î¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î±üÄì¡£É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¸ª¤«¤é¹ß¤í¤·¤Æ¡¢²ÙÊª¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ëÆ»¶ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤·¤¿Ëö¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖQUICK PACK Traveler¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¿ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ºÙ¤ä¤«¤ÊÀß·×¤ÈÉÊ¼Á
¡ÖQUICK PACK Traveler¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·Ú¤¤¡Ê0.9kg¡Ë¤³¤È¡£¤³¤¦¸«¤¨¤Æ11.9LÍÆÎÌ¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾®Î¹¹Ô¤Ø¸þ¤«¤¦¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹õ´ðÄ´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡££Ô¥·¥ã¥Ä¤«¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤ËÉý¹¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ùû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢³¹¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¤âÆëÀ÷¤àÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤âÄ¹»þ´ÖÇØÉé¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ÎÀß·×¡£ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÊâ¿ô¤¬¤¦¤ó¤ÈÁý¤¨¤ëÎ¹Àè¤Ç¡¢½Å¤µ¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤è¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
À¸ÃÏ¤ËÙû¿åÀ¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¥ì¥¤¥ó¥«¥Ð¡¼¤òÆâÂ¢¡£ÄìÌÌ¤«¤é°ú¤½Ð¤¹»ÅÍÍ¤Ë¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥Ã¤È°ìÆ°ºî¤ÇÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤ÉÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Î¹Àè¤Ç¤ÎµÞ¤Ê±«¡¢¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÉ¬Í×½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
²þ»¥ÄÌ²á¤ä³¹Êâ¤¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¡Ö½Ö´Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×
ÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÇØÃæ¤Ë¤Î¤Û¤¦¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆÏ¤¯°ÌÃÖ¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥Ý¥Ã¥±¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ä¥Û¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È³«ÊÄ¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤¬È´¤¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð³¹Êâ¤¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¹¤°¤ËÄ´¤Ù¡¢¤Þ¤¿¥µ¥Ã¤È¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡£¡Ö¤Ï¤¤¡¢º£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢»È¤¦¤Û¤É¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯ÇØÃæ¤ËÌÌ¤·¤¿°ÌÃÖ¤Ë¤â¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È³«ÊÄ¼°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤äÃÏ¿Þ¤Ê¤ó¤«¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥¬¥¤¥É¥Ý¥Ã¥±¡×¤ä¾åµ¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Ý¥Ã¥±¡×¤Ï¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢ºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£¤³¤ì¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¼ýÇ¼½Ñ
¤½¤·¤Æ¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬³ð¤¨¤ë¼ýÇ¼À¡£¸ü¤µ5mm¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏÃåÂØ¤¨¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤ó¤«¤âÆþ¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼Á°¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È³«ÊÄ¼°¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÉô¤Ë¤Ï±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¡Ö¶ÒÃå¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤â¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎà¡¢ºâÉÛ¡Ä¡Ä¥â¥Î¤Î½êºß¤¬¼«Á³¤ÈÄê¤Þ¤ê¡¢²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤Ë¡ÖÃµ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¾ÊÎ¬¡£¼è¤ê½Ð¤·Æ°ºî¤â¼«Á³¤Ç¤¹¡£
²Ù²ò¤¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼
¤³¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼Éô¤òÂç¤¤¯³«¤¡¢Å·ÌÌ¤ËÆâÂ¢¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ç¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ËÄß¤ë¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾®Êª¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬°ìÍ÷¤Ç¤¤ë¡ÖÊÉ³Ý¤±¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¡×¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ê¤é²ÙÊª¤ò¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ë»¶¤é¤«¤µ¤º¤ËºÑ¤ß¡¢ÍâÄ«¤Î½àÈ÷¤â³ÊÃÊ¤ËÁá¤¤¤Ç¤¹¡£²Ù²ò¤¤È¤¤¤¦ÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥°ÃÖ¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çí´í°¤·¤Ä¤Ä¾²ÃÖ¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÃ¼¤Ë¤Á¤ç¤¤³Ý¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾²¤Î±ø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¸µ¤Ç°·¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë³¹¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÄÌ¤ê¤Î»îÍÑ¤ò½ª¤¨¤¿º£¡¢¡ÖQUICK PACK Traveler¡×¤ò¡Öµ¡Ç½Åª¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¡¢¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ÇÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤âÇØÃæ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¹¤ëÎ¹¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£Î¹¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢º³ºÙ¤ÊÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò¤½¤Ã¤È¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Î¹¤Ç¤Îºî¶È¤ò¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¡×¤Ë¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡ÖÃúÇ«¡×¤Ë¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·µ¤¤¬Íø¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡ÖQUICK PACK Traveler¡×¤Î¼ÂÎÏ¡¢¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô1Ëü¿ÍÆÍÇË¤Î¡ØQUICK PACK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é½é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¥ê¥å¥Ã¥¯
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya