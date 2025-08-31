¥×¥ë¥×¥ë¤·¤Æ¤Æ²ò¤±¤Ê¤¤É¹¡á¡Ö¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¡×¡£¾¦ÉÊ²½¤Ï¶á¤¤¤«¤â
¤³¡¢¤³¤¤¤Ä¡¢²ò¤±¤Ê¤¤¤¾¡Ä¡£
²ò¤±¤Ê¤¤É¹¡¢¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¡ÊJerry Ice¡ËÇúÃÂ¡£¥×¥ë¥×¥ë¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£¥¬¥Á¤Ç¤¹¡£²Ê³Ø¼Ô¤Ï¤³¤Î¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
ACS¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¤Î¿·ÁÇºà
¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«²½³Ø²ñ¡ÊACS¡Ë¤¬³«ºÅ¤·¤¿ACS Fall 2025 ¡Ê8·î17Æü¡Á21Æü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ç¡¼¥Ó¥¹¹»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤Ï¥¼¥é¥Á¥óÍ³Íè¤Î¥Ò¥É¥í¥²¥ë¡Ê¿å¤òÂ¿ÎÌ¤Ë´Þ¤ó¤À¥¼¥ê¡¼¾õ¤ÎÁÇºà¡Ë¤Ç¡¢¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Åà·ë¤ÈÍ»²ò¤ò·«¤êÊÖ¤»¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¡¢ÂÏÈî²½¤Ç¤¤Æ¡¢¥×¥ë¥×¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÛÁü¾å¤Ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÉ¹¤Ï¡¢ºàÎÁ²Ê³Ø¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¿©ÉÊ¤ÎÊÝÂ¸ÌÜÅª¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¢Á÷¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÉ¹¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ±þÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¦Éå¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ò¤é¤á¤
¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¹¤¬²ò¤±¤ë¤È¡¢ÄÄÎó¥±¡¼¥¹¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿å¤Î±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÎäÅàÆ¦Éå¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åà¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¿åÊ¬¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¡¢²òÅà¤¹¤ë¤È¿åÊ¬¤ò°ìµ¤¤ËÊü½Ð¤¹¤ëÎäÅàÆ¦Éå¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÅà·ë¤ÈÍ»²ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¿åÊ¬¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¥¼¥é¥Á¥ó¹½Â¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÇ¯¤òÍ×¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬´ÞÍÎ¨90%¤Î¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¹©Äø¤ÇÀ½Â¤¤Ç¤¡¢¿å¤ä´õ¼á¤·¤¿ÉºÇòºÞ¤Ë¤è¤ëÀö¾ô¤ä¡¢Åà·ë¤ÈÍ»²ò¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢¿å¤Î¶Å¸ÇÅÀ¤ò²¼²ó¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÉ¹¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¸ÇÂÎ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÉ¹¤È¤Î°ã¤¤¤ÈÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ç¡¼¥Ó¥¹¹»¤ÎÇî»Î¸¦µæ°÷¤Ç¤¢¤ëJiahan Zou»á¤Ï¡¢¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¼ÌÀ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤È·Á¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÉ¹¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤ÎÎäµÑ¸úÎ¨¡ÊÁêÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥²¥ë¤¬µÛ¼ý¤Ç¤¤ëÇ®ÎÌ¡Ë¤ÏºÇÂç¤Ç80%¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÁÇºà¤ÏºÆÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Åà·ë¤ÈÍ»²ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢Ç®µÛ¼ýÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤ÇÄÌ¾ï¤ÎÉ¹¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zou»á¤Ï¡¢¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ž¢»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤äÀ½ÉÊÀß·×¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¸»º¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃÊ³¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž£¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤ÏÂçÆ¦¤Î¤è¤¦¤Ê¿¢ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÍÑ¤¤¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Zou»á¤Ï¡¢¥¼¥é¥Á¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥¼¥é¥Á¥ó°Ê³°¤ÎÅ·Á³¤ÎÀ¸ÂÎ¹âÊ¬»Ò¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢ÂçÆ¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÍ³Íè¤ÎÁÇºà³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Zou»á¤Ï¡¢À¸ÂÎ¹âÊ¬»Ò¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸ÂÎ¹âÊ¬»Ò¤òÀß·×¤¹¤ë¼«Á³¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÎÏ¤È¡¢¤½¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÂÎ¹âÊ¬»Ò¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦°·¤¦¤Ù¤¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢Çö¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡£