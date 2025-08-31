¡È¿·³ã½ä¶È¡É¤Ç²£¹ËÂÐ·è¡ª³¤ÍÎ¹â½Ð¿È¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ö²£¹Ë¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡× Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¼èÁÈ¤ËÁêËÐ¥Õ¥¡¥óÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ÖÂÎ¤¬°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤¯¸«¤¨¤¿¡×
¿·³ã»Ô¤ÇÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¡¢¿·³ã¸©Î©³¤ÍÎ¹â¹»½Ð¿È¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¼èÁÈ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·³ã½ä¶È¡ª³¤ÍÎ¹â¹»½Ð¿È¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç
7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·³ã»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Ìó3500¿Í¤¬ÅÚÉ¶¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢À¼±ç¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬³¤ÍÎ¹â¹»½Ð¿È¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¤ÎÎ¤¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¥¿¥ª¥ë¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¡¢±þ±ç¥àー¥É¤âºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
¢£ÃíÌÜ¤Î²£¹ËÂÐ·è¡ªÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¼èÁÈ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¤½¤·¤Æ¡¢¸©Æâ½Ð¿È¤ÎËë²¼ÎÏ»Î¤Ê¤É¤Î¼èÁÈ¤Ç²ñ¾ì¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ï²£¹ËÂÐ·è¡£
Ë¾ºÎ¶¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤ÎÇòÇ®¤·¤¿¼èÁÈ¤Ï¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç¾¡Íø¡£²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼èÁÈ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£ÂÎ¤â°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤¯¸«¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£Æ±µéÀ¸¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¡ª½©¾ì½ê¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÎÁêËÐÉô»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤Æ¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¡£
Æ±µéÀ¸¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤·´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È¤â»×¤¦¡£²£¹Ë¤â¿§¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
³®Àû½ä¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö²£¹Ë¤È¤·¤Æ¿·³ã¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç9·î¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Âç¤ÎÎ¤¤¬²£¹Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤À¸©Æâ¤Ç¤Î½ä¶È¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ë½©¾ì½ê¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡ÊNST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡Ë