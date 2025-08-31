18ºÐ°Ê²¼¤Î¼«»¦¤Ï²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¡Ø9·î1Æü¡Ù¤¬ºÇÂ¿¡¡Âç¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡© ¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤Ã»»þ´Ö¤è¤ê¡¢¤¿¤À¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¡×¡¡
²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿·³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø5848¿Í¡Ù·§ËÜ¸©Æâ¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÉÔÅÐ¹»¼Ô¿ô¤Ç¤¹¡£11Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÁ´¹ñ¤ÇµîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡Ø529¿Í¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ÆüÊÌ¤Î18ºÐ°Ê²¼¤Î¼«»¦¼Ô¿ô¤Ï²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø9·î1Æü¡Ù¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·§ËÜ»ÔÎ©½Ð¿åÆîÃæ³Ø¹» ÅÄÃæ¿µ°ìÏ¯¹»Ä¹¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÂ¿¤¯¤Ïµ¤»ý¤Á¤ò³°¤Ë½Ð¤»¤º¤Ë£±¿Í¤ÇÊú¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ÁªÂò»è¤¬°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÅØÎÏ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂç¿Í¤¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¸øÇ§¿´Íý»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä·§ËÜ»ÔÎ©½Ð¿åÆîÃæ³Ø¹»¤ÎÅÄÃæ¿µ°ìÏ¯¹»Ä¹¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÊú¤¨¤ëÇº¤ß¤Ï·è¤·¤ÆÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åÆîÃæ³Ø¹» ÅÄÃæ¿µ°ìÏ¯¹»Ä¹¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¡Ø¼Â¤ÏËÍ¤ÏÌÀÆü³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤ä¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÄÃæ¿µ°ìÏ¯¹»Ä¹¡ÖÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ý¤í¤Ã¤È¸À¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¡¢¼Á¤¬¤¢¤ëÃ»¤¤»þ´Ö¤è¤ê¤â¡¢²¿¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£Ë»¤·¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤ò»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×
ÅÄÃæ¹»Ä¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¥ïー¥É¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç»Ò¤É¤â¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÁ´¤ÆNG¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌÂ¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»Ò¤É¤â¤ÎSOS¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¡Ö³Ø¹»µÙ¤ó¤À¤Û¤¦¤¤¤¤¤è¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£
LINE¥é¥¤¥ó¤Ç¡ÖÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¡×¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÐ¹»»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÆ¬ÄË¤äÊ¢ÄË¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É20¹àÌÜ¤Î¼ÁÌä¤«¤é¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÇÅú¤¨¤ë¤È¡¢Àº¿À²Ê°å¤¬¡ÖµÙ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¿ÇÃÇ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç»²¹Í°Õ¸«¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£Àè¤Û¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿·§ËÜÃÏÊýË¡Ì³¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃÁêÃÌÁë¸ý¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï18ºÐ°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤«°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÁêÃÌÁë¸ý¡ä
¡ü¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿Í¸¢110ÈÖ¡×0120-007-110
Ê¿Æü¡¡¸áÁ°8»þÈ¾～¸á¸å7»þ
ÅÚÆü¡¡¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å5»þ
¡ü¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥ó»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡×0120-99-7777
https://childline.or.jp/
9·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ï¸á¸å3»þ～10»þ¤ËÂÐ±þ