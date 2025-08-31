

2025年オールスターゲームでの一場面（写真：UPI／アフロ）

【表を見る】打率とOPSの違いが示す、メジャーリーグと日本のプロ野球の実力差

アメリカのメジャーリーグと日本のプロ野球では“常識”が大きく異なります。なぜ多くの点でメジャーリーグが進んでいるといえるのか。2006年WBC優勝メンバーで、現在は野球解説者である宮本慎也氏の新著『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』より、打率を例にとって解説します。

打率重視の大間違い

皆さん、3打数1安打の打者と4打数1安打の打者は、どちらがいい打者ですか？ と聞かれれば、ほぼすべての人が「3打数1安打」と答えるでしょう。「バカにするな」とお叱りを受けそうですが、打率にしてみれば一目瞭然です。前者は3割3分3厘、後者は2割5分です。

2024年のシーズンで規定打席に達した打者で3割を超えたのは、セ・リーグでDeNAのタイラー・オースティン選手（3割1分6厘）、ヤクルトのドミンゴ・サンタナ選手（3割1分5厘）、パ・リーグではソフトバンクの近藤選手（3割1分4厘）だけです。

「投高打低」の影響が出ているとはいえ、3割を超えたのはたったの3人。日本人に限れば近藤選手1人です。3打数1安打の3割3分3厘という数値が、どれだけ優秀な成績なのか、おわかりいただけるでしょう。

しかし、現代野球では打率によって表す数値の“価値”は怪しくなっています。3打数1安打のヒットがシングルヒットで、4打数1安打のヒットが2塁打だったらどうでしょう？

打率は3割3分3厘と2割5分と、打数に対してのヒット数の割合となりますが、OPSにすると3打数1安打は.667で、4打数1安打は.750となります。打者の能力を示す数値は逆転します。

OPSから見えてくる打者の「本当の価値」

OPSは馴染みのない数値だけに、まだピンとこないという人もいるでしょう。直近の5年間での、日本プロ野球の平均打率と平均OPSを並べてみます。



『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』より

この5年間を平均すると、OPSが.677、打率が2割4分5厘となります。単打ばかりの打者が3打数1安打しても、OPSだと.667なのですから、プロ野球の打者としてはほぼ平均的な打者ということです。

一方、二塁打で4打数1安打の打者は打率2割5分で、プロ野球界だと平均的な打者です。しかしOPSになると.750で、平均を大きく上回っています。

球界に3人しかいない3割打者といっても、単打ばかりの打者は、それほどの価値はないということです。

ちなみにオースティン選手、サンタナ選手、近藤選手のOPSを見てみると、次の通りです。

オースティン.983／サンタナ.905／近藤.960

3人とも.900を超える成績です。長打力もあるので、このような高い数値になったのは明らかでしょう。一流の打者であることは間違いありません。

打率が低くてもチームへの貢献度が高い打者は？

もう少し探ってみると、打率が2割5分以下でも、OPSが.800を超える打者がいます。ヤクルトの村上選手とソフトバンクの山川選手です。

2人の打撃成績は、村上選手が打率2割4分2厘で、OPSが.847。山川選手が打率2割4分7厘で、OPSが.801。OPSランキングだとセ・リーグの村上選手が4位で、パ・リーグの山川選手は3位です。

それが規定打席に到達している打者の打率ランキングになると、セ・リーグでは村上選手が24人中22位。パ・リーグでは山川選手が23人中17位。下から数えた方がいい順位になってしまいます。

「24年の村上は今ひとつだった」とか「山川は好不調の波が大きい」といった声を聞きましたが、それは打率が低いことが影響しているのだと思います。打率として見れば評価が低くても、OPSで示す数値ではチームへの貢献度が高い打者だったのです。

ここで、OPSが重要視されるメジャーの平均打率と平均OPSの5年間の推移を見てみましょう。





『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』より

この5年間を日本プロ野球と同じように平均すると、OPSが.722で、打率が2割4分4厘です。日本の平均と比べると、打率は1厘しか変わりませんが、OPSになると.045の差が出ます。

三振が多くても1番打者に？日本とメジャーの常識の違い

この数値の差が、メジャーは「パワー・ベースボール」と言われる所以なのでしょう。メジャーの打者で1人、例を出して紹介したいのが、フィリーズにいるカイル・シュワバー選手という強打者です。





2024年までの通算成績はOPSで.834ですが、打率は2割3分。特に2023年はOPSで.817をマークしながら、打率は1割9分7厘。三振も215個。打率と三振数だけを見ると「日本に来てもスタメンで使ってくれないのでは？」と思う数値です。

しかし、このシーズンの本塁打は47本で文句なし。出塁率も3割4分3厘でまずまずです。三振が多いのは、じっくり待つタイプだからで、四球数は126個。こうした打者は三振も多くなりますが、四球も多いのです。こんなタイプを1番打者として起用するのだから、日本の常識とメジャーのそれとは違うことが窺えます（25年シーズンは、中軸を打つ機会が多いようです）。

（宮本 慎也 ： 野球解説者）