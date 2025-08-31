°û¿©Å¹¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÈË²Ú³¹¤Ç²Ð»ö ½»Âð¤Ê¤É·×3¸®Ç³¤¨¸½¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³ ²£ÉÍ»Ô¡¦ÌîÌÓÄ®
¡¡²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤Î°û¿©Å¹¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÈË²Ú³¹¤Ç¡¢½»Âð¤Ê¤É3¸®¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·ã¤·¤¤±ê¤¬Î©¤Á¾å¤ë²ÐºÒ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡30Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢Ãæ¶èÌîÌÓÄ®¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É35Âæ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤ÈÎ¾ÎÙ¤Î·úÊª¤ò´Þ¤à¹ç¤ï¤»¤Æ3¸®¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏJRºùÌÚÄ®±Ø¤«¤éÌó200mÎ¥¤ì¤¿°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÈË²Ú³¹¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë