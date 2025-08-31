かつてK-1で人気を博した韓国出身の元格闘家の近況を調査。その中で、現役時代に稼いだファイトマネーが明かされる場面があった。

【映像】「エレベーターよりもデカい」元人気格闘家の現在の姿

芸人が己の話術で、衝撃的な体験をエピソードトークに昇華する番組『ドーピングトーキング #1』が8月30日に放送。格闘技好きの芸人、元パンプキンポテトフライの谷拓哉が、『チェ・ホンマン 対人恐怖症で山奥生活6年』という記事の真偽を確かめるため、韓国・済州（チェジュ）島へと渡った。

2m18cmという圧倒的な体格を武器に、2000年代にK-1で人気を博したチェ・ホンマン。そんな彼が人々の視線を避けて山奥で生活しているという記事が、今年3月に報じられたのだ。取材依頼は始め断られたが、知人のトレーナーを通じて粘り強く交渉。「知人のジムで」「記事の内容や近況については深く聞かない」という厳戒態勢の下、取材が実現した。

谷はまず、場の雰囲気を和らげるため、現役時代のファイトマネーについて質問。すると、1試合で約4000万円という金額が明らかになった。さらに現役時代の総額を聞くと、「10億円ぐらい」と気分良く答えてくれたそうだ。K-1全盛期を支えた人物の稼ぎに、スタジオからは「すげぇ！」の声があふれる。

なお、本筋の記事の内容は、噂とは異なる内容だったという。「メンタル的に少ししんどい時期があった」ものの対人恐怖症まではいかず、山奥暮らしは山登りが趣味で週に何回か行っている姿が目撃されたため。首都・ソウルから離れた済州島にいるのは、「地元で、実家があるから」という単純な理由が明かされていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）