È÷Á°»Ô¤Î»³¤òÅÐ»³Ãæ¤Ë¸í¤Ã¤Æ³êÍî¤«¡¡²¬»³»Ô¤Î81ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡¡²¬»³
È÷Á°·Ù»¡½ð
¡¡30Æü¸á¸å0»þ15Ê¬¤´¤í¡¢È÷Á°»Ô¹áÅÐÀ¾¤Î¾ë»³¤Î»³Ãæ¤Ç¡ÖÅÐ»³Ãæ¤ËÅÐ»³Ãç´Ö¤¬³êÍî¤·¤¿¡×¤ÈÅÐ»³Ãæ¤Î½÷À¡Ê53¡Ë¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ë»³¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¥°¥ëー¥×¤Î¤¦¤Á¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÀ¾¿ÉÀî¤ÎÃËÀ¡Ê81¡Ë¤¬¼ÐÌÌ¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢¤½¤Î¸åÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ìó4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Î3¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ï30Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¾ë»³¤ËÆþ¤êÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÐ»³Ãæ¤ËÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¡×¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï50¥áー¥È¥ë¤Û¤É²¼¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï4¿Í¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÅÐ»³Æ»¤«¤é³°¤ì¡¢ÃËÀ¡Ê81¡Ë¤¬¸í¤Ã¤Æ³êÍî¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£