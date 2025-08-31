¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ï¡¼¥È¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¡ÁSUMMER POP GIRLS¡Á
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£
º£²ó¤Ï2025Ç¯8·î28Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¡ÁSUMMER POP GIRLS¡Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¡ÁSUMMER POP GIRLS¡Á
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯8·î28Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó7¡ß5¡ß11cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥ê¥¹¡Ë
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ï¡¼¥È·¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¡¢¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤éÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¯¥é¥ê¥¹¡×¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
²Æ¤é¤·¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
°ì½ï¤Ë²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª
¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹
ÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤È¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç²Æ¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×
¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â²Æ¤é¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ë¥Ï¡¼¥È¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥³¡¼¥Ç¤ò¤¤á¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
¥Ö¥ë¡¼¤Î¤ªÍÎÉþ¤¬ÎÃ¤ä¤«¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤¬²Æ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡ù
¥¯¥é¥ê¥¹
¡Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥ë¡×¤¬Æ´¤ì¤ë¡¢²ÎÉ±¤Î¡Ö¥¯¥é¥ê¥¹¡×¤â¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£
¤ª²Ö¤Î¾þ¤ê¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥É¥ì¥¹¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¥Ï¡¼¥È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ï¡¼¥È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ä¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¯¥é¥ê¥¹¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¡ÁSUMMER POP GIRLS¡Á¤Ï¡¢2025Ç¯8·î28Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ù
