»°ÅÄÍªµ®¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦¶¶ËÜÍüºÚ¤Ë´¶¼Õ¡Ö»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Ï¶»¤ò´ó¤»¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×

»°ÅÄÍªµ®¤¬¡ÖFRIDAY¡×½éÅÐ¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤2023Ç¯£³·îËö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢É½¾ð¤Å¤¯¤ê¤â¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â¤É¤¦¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î£²Ç¯È¾¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢É½¾ð¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤ì¤Ë¥Ý¡¼¥º¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚ¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊý¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»°ÅÄÍªµ®¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
»°ÅÄ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥ê¥Ã¥×¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¶¶ËÜÍüºÚ¤Ï¡¢»°ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂº·É¤¹¤ë»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Ï¶»¤¬½À¤é¤«¤¤¤«¤é¡¢Á°¤Ë´ó¤»¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²£Æý¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î»£±Æ¤ÇÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°áÁõ¤À¤È¡¢ÆÃ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î°áÁõ¤Ç²£Æý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×
ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÎÍÌ¾¿Í¡ª
¤½¤ó¤Ê»°ÅÄ¤Ï¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡ËÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø·Ú¥È¥é½÷»Ò¡Ù¤Ç¤Î±¿Å¾»Ñ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï18ºÐ¤Îº¢¡¢»ä¤¬ÌÈµö¤ò¼è¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ë¡¢ÁÄÉã¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Ö¤Ä¤±¤º¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬£²¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä´Þ¤á¤Æ£³¿Í¤È¤âÀäÂÐ¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Éã¤«¤é²Ý¤»¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ç¡£Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£¸ºÐÅö»þ¤ÏÃÏ¸µ¤Î´ôÉì¸©¤Ë¤¤¤Æ¡¢·Ú¥È¥é¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö»þ¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï»ä¤Î·Ú¥È¥é¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤Á¤Þ¤¿¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¡¢»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤À¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤À¤«¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÆü
¤½¤Î¸å23ºÐ¤Ç¾åµþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢·Ú¥È¥é¤È¤Ï¤·¤Ð¤·¤ªÊÌ¤ì¡Ä¡Ä¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢»×¤ï¤Ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¼Â²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î·Ú¥È¥é¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ÎÍÍ»Ò¤òTikTok¤ËºÜ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤À¤«¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¡¢º£¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ê¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡Ë¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ÆÅÔÆâ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÔÆâ¤«¤é³°¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ø¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¼¡¢ÅÔÆâ¤Ã¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¡£´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿²ó¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥óÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¡£ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Åìµþ¤Î¿Í¤Ï¡£Îä¤¿¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤¦¾Ð¤¦»°ÅÄ¤Ë¡¢2025Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤äÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤È·Ú¥È¥é½÷»Ò¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¡ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¡É¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤â¤Ã¤Èºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤è¤¯ÀÅ»ß²è¤Ç¸«¤ë¤Î¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢SNS¡¢YouTube¤ò¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Î·Ú¥È¥é¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê¡Ø·Ú¥È¥é½÷»ÒÁ´¹ñÎ¹¡Ù¡Ë¤Ç¤Ï»ä¤Î¡È¥É¡É¤Î¤Ä¤¯ÁÇ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤µ¤ó¤¬»ä¤ÎÏÃ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
PROFILE
¤ß¤¿¡¦¤æ¤¦¤ 27ºÐ T156 B96 W59 H88
´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¡Ç23Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ø·Ú¥È¥é½÷»Ò¡Ù¤Ç¤Ï±¿Å¾»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£3rd DVD¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¡¦¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤¬£¸·î29ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏËÜ¿ÍX¡¢Instagram¡Ê¤È¤â¤Ë@mitachan_y¡Ë¤Þ¤Ç
