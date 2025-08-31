¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡Ö²¶¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¥é¥ó¥¯¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¥É¥Ã¥¥ê¤ËÉÔËþ¤Ö¤Á¤Þ¤±¡ªÀéÄ»¡Ö¤â¤¦1²óÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡£
ËÜÆü8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¡Ö¥¤¥¸¤é¤ì¤ë²÷´¶¤ò¼è¤êÌá¤»¡ª¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ30Ê¬ÊüÃÖ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Âç¼ê´ë¶È¤ÎCM¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¡È´°Á´Çä¤ì¤Ã»Ò¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÅÅÄ¡£
¤½¤ó¤ÊÄÅÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¤â¡¢¤â¤¦1²óÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Âç¸ç¤â¡ÖºÇ¶á¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê±éµ»¾å¼ê¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬´ò¤·¤½¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤Ë¡È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥¥ì¡É¤È¡È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë²÷´¶¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö30Ê¬ÊüÃÖ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò´º¹Ô¡£¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤ÏÄÅÅÄ¤ÈÆ±´ü¤ÎÃæ»³¸ùÂÀ¤È¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÅÅÄ·³ÃÄ¤Î·³ÃÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î¤è¤¸¤ç¤¦¡¢¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¤Î¶âÅÄÅ¯¤¬¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¸µÆü¸þºä46¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤ò·Þ¤¨¡¢ÄÅÅÄÉÔºß¤Î¾õ¶·¤Ç¾¡¼ê¤ËÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ò³«»Ï¤·¡¢ÄÅÅÄ¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö30Ê¬ÊüÃÖ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ë¥»´ë²è¤ËÈ÷¤¨¤Æ³Ú²°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¹²¤Æ¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£
ÄÅÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ò°ìÀÚÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥É¥Ã¥¥ê¤À¤Èµ¤¤Å¤¡Ö²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¡©¤³¤ì¡×¡Ö²¶¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¥é¥ó¥¯¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ëÄÅÅÄ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖCM²¿ËÜ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖÌò½ê¹»Ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¾¡ª¡×¤È¡¢¤¤¤Þ¤ä¡È¥¤¥¸¤é¤ì¤ëÃË¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¿Ê¹Ô¤·¤Æ¡Ä¡£
ÄÅÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë´ð¤Å¤¯¥¯¥¤¥º¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢CM»£±Æ¤Î¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡¢¸åÇÚ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ëÆæ¤Î¸ÀÆ°¡¢ÄÅÅÄ·³ÃÄ¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤É¡¢ÄÅÅÄ¤Î¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤¬¼¡¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò´ÝÍç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ë¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥¥ì¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡©
