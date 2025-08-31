¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¾ëºé¿Î¡¡¡ÖÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î2S¸ø³«¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÐ»Ò¡ª¡©¡×
¡¡¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ëºé¿Î¡Ê47¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²æ¤é¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª¾Ð¤¤¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¨¤¤¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¤È¼íÌî±Ñ¹§¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Á¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¸½¾ì¤Ë¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡¡50TA¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡×¤ÈºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÅç¤Á¤«¤¨¤Î¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¡¤¤¤Ä¤â°ì½Ö¤Ç¤½¤Î¸½¾ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¡¹¬¤»¤ËÊÑ¤¨¤ëÅ·ºÍ¡ª¡×¤È¾ëºé¡£¡ÖÅØÎÏ²È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¡¾Ð¤¤¤Î¿À¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ±¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¡¡Æ´¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¡¿Í¡¹¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡º£Æü¤âÆ±¤¸¶õ¤Î²¼¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¡¼íÌî¤µ¤ó¡¡´ÝÄá¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#¼íÌî±Ñ¹§¡¡¤µ¤ó¡×¡Ö#¾Ð¤¤¡×¡Ö#¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¡Ö#´ñÀ×¡×¡Ö#»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö#·Ý¿Í50ta¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤ÈÌµ¤¯»÷¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²¿µ¤¤Ë¿Î¤¯¤ó¤ÎÈ±·¿¤È°ì½ï¤ä¡¼¤ó¡×¡ÖÁÐ»Ò¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£