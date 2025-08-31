中国製電動ミニショベルを使って分かった意外な事実―米メディア

2025年8月25日、中国メディアの環球時報は、中国製の電動ミニショベルについて「意外な5つの使い方」を紹介する記事を掲載した。

記事は、米国の電気自動車専門ウェブサイトElectrekの23日付文章を紹介。記事によると、文章の作者は「ただのおもちゃ」だろうと思って使い始めた中国製の電動ミニショベルが思いがけなく「多芸多才」であり、静かで低コストな非常に使い勝手のいい道具であることに気づいたとした上で、「予想を裏切った五つの用途」を取り上げている。

1点目はかんがい用の溝掘りを挙げ「通常なら丸一日かかる作業を1時間強で終えることができ、しかも腰を痛めることもなかった」とした。2点目は植樹作業とし、シャベルによる手作業なら丸一日かかったであろう50本の木を植える作業が、ミニショベルなら数時間で完了し、大きな穴も楽々と掘ることができたと伝えた。

3点目は資材の運搬で、大量の有機物マルチング材をトラックに積み込む際に、ミニショベルが大いに役立ったとした。4点目には整地を挙げ、凸凹だった地面を整地するのに使った結果、コンテナが設置できるまでに平らになったと紹介している。

そして、本来の用途を逸脱するような最も「意外な使い方」として重量物のつり上げを挙げ、適切な使い方をすればちょっとしたクレーン代わりにもなることが分かったと伝えた。

作者はその上で、中国製電動ミニショベルについて「手作業では疲れるが、専門業者に頼むほどでもないちょっとした作業をこなすのにもってこい」な、クリーンでコンパクトな頼もしい「助っ人」だと結論付けている。（編集・翻訳/川尻）