市販薬は効きすぎる? 「痔」の正しい治療と薬の使い方とは【医師解説】

痔の治療というと「すぐに手術が必要なのでは？」と不安に感じる方も多いかもしれません。しかし、実際には生活習慣の見直しと薬による治療で、症状が大きく改善するケースがほとんどです。また、医療機関で処方される薬は、原因に応じて慎重に選ばれるため、安心して使用できます。痔の治療の基本について、白畑先生に伺いました。

監修医師：

白畑 敦（しらはた胃腸肛門クリニック横浜）

昭和大学医学部卒業。その後、昭和大学藤が丘病院、山王台病院、関東労災病院、横浜旭中央総合病院で経験を積む。2017年、神奈川県横浜市に「しらはた胃腸肛門クリニック横浜」を開院。消化器に関することならなんでも相談できる、話しやすいクリニックを心がけている。医学博士。日本大腸肛門病学会専門医・指導医・評議員、日本消化器外科学会専門医・指導医、日本外科学会専門医・消化器がん外科治療認定医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本臨床肛門病学会技術指導医、神奈川県難病指定医、身体障害者福祉法指定医。

編集部

痔の治療方法について教えてください。

白畑先生

再発を繰り返さないためにも、生活習慣の改善が欠かせません。そのうえで、投薬療法を検討していきます。お薬の種類としては、注入タイプの塗り薬や座薬です。ちなみに、市販薬は効き目が“強い”ので注意してください。

編集部

「強い」と、何がいけないのですか？

白畑先生

痔の原因すべてに対する成分が入っているからです。「治りやすい」と言えばそうなのかもしれませんが、本来、不必要な成分まで取り込んでしまいます。長期にわたって使い続けると、合併症の恐れが懸念されますよね。使うとしたら、短期に限定してください。

編集部

医院で処方する薬はどうなのでしょう？

白畑先生

患者さんの症状や原因にあわせて処方していますので、ご安心ください。むくみなのか、出血なのか、痛みなのかによって使い分けています。また、患者さんのお体のことを考え、市販薬のような強いお薬は使いません。それでも、十分に症状を落ち着かせられます。

編集部

最後に、読者へのメッセージがあれば。

白畑先生

もし、ある医院で手術を勧められたら、他院のセカンドオピニオンも受けてみてください。「いぼ痔の手術は、“本当に”困ってから」が原則です。その多くは、塗り薬や座薬で改善できます。

