古道の復元にあたり参考にした石碑を示す「蔵王古道の会」事務局長の浦川明彦さん＝7月、宮城県蔵王町

日本百名山の一つ、宮城県と山形県にまたがる蔵王連峰には山岳信仰の風習「御山参り」が江戸時代から脈々と受け継がれる。地元有志は約10年前、当時を体感しながら歩くルートを「蔵王古道」として復元。山頂まで車で行けるようになって以降、長く忘れられた修験の道は大手の登山地図にも掲載され、県内外から訪れる古道ファンの歩みをつないでいる。（共同通信＝西尾真奈）

蔵王古道は麓の宮城県蔵王町の温泉街にある蔵王刈田嶺神社里宮から山頂の刈田岳（1758メートル）にある奥宮まで片道約15キロ、標高差1450メートルの道のり。歩いて約7時間かかる。

7月下旬。古道の維持管理を担う「蔵王古道の会」の会員ら7人が酷暑の中、ルート沿いに生い茂った草やササを手作業で刈っていった。会は雪解け後の5〜9月の間、毎週整備作業に追われる。事務局長の浦川明彦さん（73）は「登山道は作るよりも維持する方がもっと大変」と笑う。

御山参りは山頂を死後の世界とみなし、社殿を拝んで下山することで生まれ変わりを体験する風習。蔵王町史や会によると、蔵王連峰では江戸末期から昭和初期にかけて盛んだった。山頂までの道路が開通した1962年以降は歩く人が激減。古道はいつしか忘れられた道となっていた。

「後世につなげないと」と危機感を持った地元山岳会が中心となり、2011年に古道の復元作業に着手。御山参りを経験した高齢世代から聞き取り、石碑や巨木などの痕跡をたどって古道を確定させ、2014年に復元が完了した。

蔵王古道の会は翌2015年に古道を未来に引き継ぐことを目的に発足。10年で会員は年々増加し、7月までに県内外の約330人が登録する。毎年夏に現地を歩くイベントを開催するほか、看板の設置やパンフレット作成も行ってきた。浦川さんは「車では通り過ぎてしまう景色や歴史を感じられる道。会員の世代交代を進め、未来へつなげたい」と話す。

古道を歩く場合、会員が「先達」となって案内するガイドツアーもある。申し込みや地図は会のホームページから。

復元した古道の草刈りをする「蔵王古道の会」の浦川明彦さん＝7月、宮城県蔵王町

復元した古道を歩く「蔵王古道の会」の会員ら＝2020年8月、宮城県蔵王町（同会提供）