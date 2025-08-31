¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¼ê½ñ¤­É÷ÀÚÊ¸»úÉ½»¥

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×

º£²ó¤Ï¡¢¸¼´Ø¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¼ê½ñ¤­É÷ÀÚÊ¸»úÉ½»¥¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù

 

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¿¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡¿¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë¡¿101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¼ê½ñ¤­É÷ÀÚÊ¸»úÉ½»¥

 

© Disney

 

²Á³Ê¡§³Æ19,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¼èÉÕ¤±¶ñ¡§¥Ê¥Ã¥È¡¢À£ÀÚ¤ê¥Ü¥ë¥È¡¢ÀÜÃåºÞ¡¢¼èÉÕ¤±ÍÑ·ê¤¢¤±¸¶¹Æ

¢¨¥ª¡¼¥À¡¼¤ÏÆ¬¤À¤±ÂçÊ¸»ú¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¤ß11Ê¸»ú¤Þ¤Ç
¢¨Ê¸»ú¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÊ¸»ú¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â¿¾¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨½ñÂÎ¤Ï¥À¥É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ú¥ó¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï¿½¹þ¤ß¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÌó3½µ´Ö¡Á4½µ´Ö
¢¨ÃíÊ¸¸å¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ëµÚ¤ÓÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó
¢¨¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×ÊÁ¡¢¡Ö¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×ÊÁ¤Î¹â¤µ¤ÏÁªÂò¤¹¤ë½ñÂÎ¤äÊ¸»ú¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×

 

¹¥¤­¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÊ¸»ú¥Õ¥©¥ó¥È¡¢ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤¬Áª¤Ù¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉ½»¥¡£

¸¼´Ø¤ò²Ä°¦¤¯±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ê½ñ¤­É÷Ê¸»ú¤Ç¡¢5¼ïÎà¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢3¼ïÎà¤Î¼ê½ñ¤­É÷¥Õ¥©¥ó¥È¡¢ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ï3¿§¤«¤é¹¥¤­¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡ª

¤½¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤ÇÌçÃì¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¡£

ËèÆüµ¢Âð¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸«¤¨¤ëÉ½»¥¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£

 

¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹

 

© Disney

 

¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó16.8¡ß¹â¤µÌó5¡ß¸ü¤µÌó1.7cm¡Ê¥Ê¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¡¢ÀÚÊ¸»úÉôÊ¬¤Î¸ü¤µÌó0.2cm

 

¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ½»¥¡£

¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤µËþÅÀ¡ù

Ê¸»ú¤Î²£¤Î³¬ÃÊ¤Î¥¢¡¼¥È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

 

¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë

 

© Disney

 

¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó17.2¡ß¹â¤µÌó3.8¡ß¸ü¤µÌó1.7cm¡Ê¥Ê¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¡¢ÀÚÊ¸»úÉôÊ¬¤Î¸ü¤µÌó0.2cm

 

¡Ö¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ½»¥¡£

ÃçÎÉ¤¯ÊÒÂ­¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥ë¡×¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª

¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤é¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£

 

¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹

 

© Disney

 

¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó18.6¡ß¹â¤µÌó7.7¡ß¸ü¤µÌó1.7cm¡Ê¥Ê¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¡¢ÀÚÊ¸»úÉôÊ¬¤Î¸ü¤µÌó0.2cm

 

¡Ø¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÉ½»¥¡£

·àÃæ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡¢¡ÖÇò¤¦¤µ¤®¡×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ê¥¹¡×¤Î»Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥¢¥ê¥¹¡×¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï4Ëç¤Î¥È¥é¥ó¥×¤â¡ù

 

¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë

 

© Disney

 

¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó17¡ß¹â¤µÌó6.3¡ß¸ü¤µÌó1.7cm¡Ê¥Ê¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¡¢ÀÚÊ¸»úÉôÊ¬¤Î¸ü¤µÌó0.2cm

 

¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÅÀº¡Ö¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ½»¥¡£

¥Ô¥¯¥·¡¼¥À¥¹¥È¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤¯¡Ö¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥­¥å¡¼¥È¡ª

Á´ÂÎÅª¤Ë¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó

 

© Disney

 

¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó16.2¡ß¹â¤µÌó5.3¡ß¸ü¤µÌó1.7cm¡Ê¥Ê¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¡¢ÀÚÊ¸»úÉôÊ¬¤Î¸ü¤µÌó0.2cm

 

¡Ø101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ½»¥¡£

ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë»Ò¸¤¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡ù

³¹Åô¥â¥Á¡¼¥Õ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

 

½ñÂÎ¤Ï½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Î¡Ö¥À¥É¡×¡¢

 

 

ÆÃÄ§Åª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×¡¢

 

 

¼ê½ñ¤­É÷¤ÇÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ú¥ó¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

 

 

¼è¤êÉÕ¤±ÊýË¡¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£

 

¼ê½ñ¤­É÷¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¸ÄÀ­Åª¤ÊÉ½»¥¡£

¸¼´Ø¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¼ê½ñ¤­É÷ÀÚÊ¸»úÉ½»¥¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¤ä¡Ø101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¤â¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¼ê½ñ¤­É÷ÀÚÊ¸»úÉ½»¥¡× appeared first on Dtimes.