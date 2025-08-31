¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¤ä¡Ø101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¤â¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¼ê½ñ¤É÷ÀÚÊ¸»úÉ½»¥¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¸¼´Ø¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¼ê½ñ¤É÷ÀÚÊ¸»úÉ½»¥¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¿¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡¿¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë¡¿101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¼ê½ñ¤É÷ÀÚÊ¸»úÉ½»¥
© Disney
²Á³Ê¡§³Æ19,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èÉÕ¤±¶ñ¡§¥Ê¥Ã¥È¡¢À£ÀÚ¤ê¥Ü¥ë¥È¡¢ÀÜÃåºÞ¡¢¼èÉÕ¤±ÍÑ·ê¤¢¤±¸¶¹Æ
¢¨¥ª¡¼¥À¡¼¤ÏÆ¬¤À¤±ÂçÊ¸»ú¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¤ß11Ê¸»ú¤Þ¤Ç
¢¨Ê¸»ú¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÊ¸»ú¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â¿¾¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨½ñÂÎ¤Ï¥À¥É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ú¥ó¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï¿½¹þ¤ß¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÌó3½µ´Ö¡Á4½µ´Ö
¢¨ÃíÊ¸¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëµÚ¤ÓÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¢¨¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×ÊÁ¡¢¡Ö¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×ÊÁ¤Î¹â¤µ¤ÏÁªÂò¤¹¤ë½ñÂÎ¤äÊ¸»ú¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÊ¸»ú¥Õ¥©¥ó¥È¡¢ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤¬Áª¤Ù¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉ½»¥¡£
¸¼´Ø¤ò²Ä°¦¤¯±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ê½ñ¤É÷Ê¸»ú¤Ç¡¢5¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢3¼ïÎà¤Î¼ê½ñ¤É÷¥Õ¥©¥ó¥È¡¢ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ï3¿§¤«¤é¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤ÇÌçÃì¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
ËèÆüµ¢Âð¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸«¤¨¤ëÉ½»¥¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó16.8¡ß¹â¤µÌó5¡ß¸ü¤µÌó1.7cm¡Ê¥Ê¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¡¢ÀÚÊ¸»úÉôÊ¬¤Î¸ü¤µÌó0.2cm
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ½»¥¡£
¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤µËþÅÀ¡ù
Ê¸»ú¤Î²£¤Î³¬ÃÊ¤Î¥¢¡¼¥È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó17.2¡ß¹â¤µÌó3.8¡ß¸ü¤µÌó1.7cm¡Ê¥Ê¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¡¢ÀÚÊ¸»úÉôÊ¬¤Î¸ü¤µÌó0.2cm
¡Ö¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ½»¥¡£
ÃçÎÉ¤¯ÊÒÂ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥ë¡×¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤é¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó18.6¡ß¹â¤µÌó7.7¡ß¸ü¤µÌó1.7cm¡Ê¥Ê¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¡¢ÀÚÊ¸»úÉôÊ¬¤Î¸ü¤µÌó0.2cm
¡Ø¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÉ½»¥¡£
·àÃæ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡¢¡ÖÇò¤¦¤µ¤®¡×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ê¥¹¡×¤Î»Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ê¥¹¡×¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï4Ëç¤Î¥È¥é¥ó¥×¤â¡ù
¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó17¡ß¹â¤µÌó6.3¡ß¸ü¤µÌó1.7cm¡Ê¥Ê¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¡¢ÀÚÊ¸»úÉôÊ¬¤Î¸ü¤µÌó0.2cm
¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÅÀº¡Ö¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ½»¥¡£
¥Ô¥¯¥·¡¼¥À¥¹¥È¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤¯¡Ö¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ª
Á´ÂÎÅª¤Ë¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó16.2¡ß¹â¤µÌó5.3¡ß¸ü¤µÌó1.7cm¡Ê¥Ê¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¡¢ÀÚÊ¸»úÉôÊ¬¤Î¸ü¤µÌó0.2cm
¡Ø101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ½»¥¡£
ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë»Ò¸¤¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡ù
³¹Åô¥â¥Á¡¼¥Õ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÂÎ¤Ï½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Î¡Ö¥À¥É¡×¡¢
ÆÃÄ§Åª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×¡¢
¼ê½ñ¤É÷¤ÇÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ú¥ó¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÉÕ¤±ÊýË¡¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¼ê½ñ¤É÷¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¸ÄÀÅª¤ÊÉ½»¥¡£
¸¼´Ø¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¼ê½ñ¤É÷ÀÚÊ¸»úÉ½»¥¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¤ä¡Ø101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¤â¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¼ê½ñ¤É÷ÀÚÊ¸»úÉ½»¥¡× appeared first on Dtimes.