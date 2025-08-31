ÌÚ¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤ò·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¥Ï¥ó¥¿ーÈ¯Ë¤¤âÊá³Í¤Ë»ê¤é¤ºËÌ³¤Æ»¤»¤¿¤ÊÄ®
2025Ç¯8·î30Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»¤»¤¿¤ÊÄ®À¥Ãª¶èËÌÅç²Î¤Ç¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î²È¤Ë¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¤Ë½»Âð¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÌÚ¤Î¾å¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¥¯¥Þ¤¬ÌÚ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¿¹¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ò¥Ï¥ó¥¿ー¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ»³Ãæ¤Ç1²óÈ¯Ë¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Êá³Í¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢È¯Ë¤¤·¤¿¾ì½ê¤«¤é¤ª¤è¤½300¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¹ñÆ»229¹æ¤Ç±¿Å¾¼ê¤¬¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤Ï1.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Ç·Ù»¡¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£